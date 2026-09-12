Natjecateljski format se igrao u više dobnih kategorija kako za muškarce tako i za žene, pojedinačno, u parovima te mješovitim parovima. Najviše pobjedničkih pehara osvojili su Talijani. Hrvatski dvojac je u kategoriji parova +65, kao i lani, osvojio prvo mjesto.
Poreč je po drugi put ugostio Svjetsko prvenstvo u tenisu za novinare. I Hrvati došli do zlata
Poreč je od 6. do 11. rujna po drugi put bio domaćin ovogodišnjeg 48. Svjetskog prvenstva novinara tenisača. Igralo se na izvrsnim zemljanim terenima teniskog centra Albatros u turističkom naselju Zelena Laguna. Četrdesetak tenisačica i tenisača pristiglo je iz Italije, Srbije, Mađarske, Slovenije, Slovačke a zaigrala su tek dvojica igrača iz Hrvatske. Najbrojniji su bili predstavnici medija iz Italije, Srbije i Mađarske.
Natjecateljski format se igrao u više dobnih kategorija kako za muškarce tako i za žene, pojedinačno, u parovima te mješovitim parovima. Najviše pobjedničkih pehara osvojili su Talijani. Hrvatski dvojac je u kategoriji parova +65, kao i lani, osvojio prvo mjesto.
Svjetsko prvenstvo novinara tenisača (AITJ) sa svojom gotovo 50-godišnjom tradicijom uz sportsko natjecanje i promociju tenisa ima za cilj profesionalno povezivanje uz dodatna prijateljstva te da svojim utjecajem promiče sport i turističke destinacije. Hrvatska je kao destinacija česti domaćin ovog natjecanja. Tako su novinari tenisači iz cijelog svijeta osim u Poreču do sada više puta ukrstili svoje rekete u Velom Lošinju, Dubrovniku, Tučepima, Bolu, Novigradu… Nakon što je krajem 70-ih godina prošlog stoljeća formirano ovo sportsko udruženje novinara tenisača broj zemlja i učesnika je permanentno rastao i izrastao u prestižan novinarski turnir na kojem se znalo pojaviti stotine igrača. Posljednjih godina taj broj je u kontinuiranom padu. Ove godine se okupilo tek 40-ak igrača iz šest zemalja. Za svjetski turnir novinara u Poreču u medijskom prostoru kao da se nije niti znalo.
Voditeljica srpskog Pumpajradija je upitala Sašu Ljuboja, kapetana srpske reprezentacije u Poreču, kako je moguće da se za jedan ovako zanimljiv sportski turnir novinara općenito malo zna.
- Posljednjih deset godina situacija u našim medijima nije baš najbolja. Jučer nas ovdje u Poreču dočekala vremenska oluja tako da je bilo pomjeranja mečeva pa je tako nekako i olujno vrijeme u našem novinarstvu i medijima pa se ovoj temi nije posvetila neka veća pažnja. Redakcije nisu spremne da pokrivaju troškove pa neki novinari nisu u stanja da sami financiraju ovakav turnir. Organizacija novinara tenisača se, unatoč svemu, razvija. Ima reprezentacija koje kao i uvijek dolaze u velikom broju i jednoobrazno su obučeni. Najveći izazov za naše novinare je to što iz financijskih razloga. Ove godine mnoge reprezentacije nisu uspjele dobiti vizu za ovaj turnir u Poreču. Na turniru u Poreču smo napravili malu reorganizaciju u okviru internacionalne asocijacije novinara tenisača (AITJ) kako bismo mogli da riješimo te izazove i reprezentacijama izvan EU osiguramo da im EU na osnovu pozivnice za turnir izda vize za jedan ovakav događaj – pojašnjava Saša Ljuboja, kapiten srpske reprezentacije novinara tenisača.
Većina novinara tenisača oduševljena je Porečom kao turističkom i teniskom destinacijom vratila se svojim kućama s nadom da će se i slijedeći turnir opet igrati u Poreču.
Organizacijsko tijelo ove teniske asocijacije će kroz desetak dana odlučiti o zemlji i destinaciji u kojoj će se za godinu dana igrati naredni 49. svjetski turnir novinara tenisača.
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