Komentari 5
Poredak i raspored Svjetskog kupa u skijanju: Evo kada će na skije stati Ljutić, Zubčić i ekipa

RASPORED I POREDAK SVJETSKOG KUPA - Sezona počine 25. listopada u Soldenu, a završava 25. ožujka u Norveškoj. Evo kada i gdje nastupaju hrvatski skijaši te kada su Zimske olimpijske igre u Italiji

Sölden, Austrija (25.-26. listopada) 

  • veleslalom (žene, subota, 25. listopada)
  • veleslalom (muškarci, nedjelja, 26. listopada)

Levi, Finska (15.-16. studenog)

  • slalom (žene, subota, 15. studenog)
  • slalom (muškarci, nedjelja, 16. studenog)

Gurgl, Austrija (22.-23. studenog)

  • slalom (muškarci, subota, 22. studenog)
  • slalom (žene, nedjelja, 23. studenog)

Copper Mountain, SAD (27.-30. studenog)

  • super-G (muškarci, četvrtak 27. studenog), ne očekuje se nastup hrvatskih skijaša
  • veleslalom (muškarci, petak, 28. studenog)
  • veleslalom (žene, subota, 29. studenog)
  • slalom (žene, nedjelja, 30. studenog)
Flachau: Zrinka Ljutić napravila pogrešku, teško će do druge vožnje
Beaver Creek, SAD (4.-7. prosinca)

  • spust (muškarci, četvrtak, 4. prosinca)
  • spust (muškarci, petak, 5. prosinca)
  • super-G (muškarci, subota, 6. prosinca)
  • veleslalom (muškarci, 7, prosinca)

Tremblant, Kanada (6.-7. prosinca)

  • veleslalom (žene, subota, 6. prosinca)
  • veleslalom (žene, nedjelja, 7. prosinca)

Val D'Isere, Francuska (13.-14. prosinca)

  • veleslalom (muškarci, subota, 13. prosinca)
  • slalom (muškarci, nedjelja, 14. prosinca)

Courchevel, Francuska (16. prosinca)

  • slalom (žene, utorak, 16. prosinca)
Saalbach: Zrinka Ljutić na izvlačenju brojeva za sutrašnju utrku slaloma
Alta Badia, Italija (21.-22. prosinca)

  • veleslalom (muškarci, nedjelja, 21. prosinca)
  • slalom (muškarci, ponedjeljak, 22. prosinca)

Semmering, Austrija (27.-28. prosinca)

  • veleslalom (žene, subota, 27. prosinca)
  • slalom (žene, nedjelja, 28. prosinca)

Kranjska Gora, Slovenija (3.-4. siječnja)

  • veleslalom (žene, subota, 3. siječnja)
  • slalom (žene, nedjelja, 4. siječnja)

Madonna di Campiglio, Italija (7. siječnja)

  • slalom (muškarci, srijeda, 7. siječnja

Adelboden, Švicarska (10.-11. siječnja)

  • veleslalom (muškarci, subota, 10. siječnja)
  • slalom (muškarci, nedjelja, 11. siječnja)
Saalbach: Nastup hrvatskih skijaša u drugoj vožnji slaloma na Svjetskom skijaškom prvenstvu 2025
Flachau, Austrija (13. siječnja)

  • slalom (žene, utorak, 13. siječnja)

Wengen, Švicarska (16.-18. siječnja)

  • super-G (muškarci, petak, 16. siječnja)
  • spust (muškarci, subota, 17. siječnja)
  • slalom (muškarci, nedjelja, 18. siječnja)

Kronplatz, Italija (20. siječnja)

  • veleslalom (žene, utorak, 20. siječnja)

Kitzbühel, Austrija (23.-25. siječnja)

  • super-G (muškarci, petak, 23. siječnja)
  • spust (muškarci, subota, 24. siječnja)
  • slalom (muškarci, nedjelja, 25. siječnja)
SPORT INVERNALI - Sci Alpino - FIS Alpine World Ski Championships - Men's Giant Slalom
Špindlerov Mlin, Češka (24.-25. siječnja)

  • veleslalom (žene, subota, 24. siječnja)
  • slalom (žene, nedjelja, 25. siječnja)

Schladming, Austrija (27.-28. siječnja)

  • veleslalom (muškarci, utorak, 27. siječnja)
  • Slalom (muškarci, srijeda, 28. siječnja)

Olimpijske igre, Cortina d'Ampezzo / Bormio, Italija (4.-16. veljače)

  • veleslalom (muškarci, subota, 14. veljače) - Prva vožnja u 10 sati, druga vožnja u 13.30 sati
  • veleslalom (žene, nedjelja, 15. veljače) - 10 sati / 13.30 sati
  • slalom (muškarci, ponedjeljak, 16. veljače) - 10 sati / 13.30 sati
  • slalom (žene, srijeda, 18. veljače) - 10 sati / 13.30 sati

Kranjska Gora, Slovenija (7.-8. ožujka)

  • veleslalom (muškarci, subota, 7. ožujka)
  • slalom (muškarci, nedjelja, 8. ožujka)

Are, Švedska (14.-15. ožujka)

  • veleslalom (žene, subota, 14. ožujka)
  • slalom (žene, nedjelja, 15. ožujka)

Finale Svjetskog kupa, Lillehammer, Norveška (21.-25. ožujka)

  • veleslalom (muškarci, utorak, 24. ožujka)
  • slalom (žene, utorak, 24. ožujka)
  • veleslalom (žene, srijeda, 25. ožujka)
  • slalom (muškarci, srijeda, 25. ožujka)

Kompletni raspored Svjetskog kupa

OSTALO

