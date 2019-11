'Poremete nas golovi iz zaleđa, a s Dinamom idemo po slavlje'

Znamo kvalitetu nas i Osijeka, i danas smo vidjeli utakmicu koja je krenula tako da smo mi bili malo sputani, a kad smo skinuli taj ''ruksak'' s leđa, bilo nam je puno lakše. Bilo je puno tempa, puno prilika, ali nismo dali dovoljno golova da privedemo utakmicu mirno kraju. Da smo prvo poluvrijeme okončali 3-0, bilo bi gotovo, ovako, dobivamo gol iz zaleđa, taj gol nas poremeti, drugo poluvrijeme se malo pogubimo... Ali pokazali smo karakter i moral, odigrali utakmicu u kojoj smo zasluženo pobijedili. Momcima još jednom čestitke, pokazali su da su dobri, da su pravi, idemo dalje..., rekao je na presici nakon utakmice Damir Burić, trener Hajduka...

Jeste promukli od vike ili...?

Vikao sam i u Gorici, ali me nisu čuli...

Navijači su poručili igračima: ''Ako vam je pritisak idite u barokomoru'' a vas su dočekali zvižduci. Imate osam domaćih pobjeda u nizu, jesu li zvižduci opravdani?

Ja sam u ovom poslu dugo, i mene ovo motivira. Bio sam već puno puta u važnim utakmicama, i mene to samo jača. Imam svoj način i sistem rada, ja sam vam tvrda stijena.

Već 100 dana ste bez gostujuće pobjede, bilo bi lijepo da pobjedom u Maksimiru bez pa Dinamo...

Bilo bi lijepo, imao sam sličan scenariju Furthu, pa smo protiv Nürnberga...

'Nema promjena'

Priča se o vašoj smjeni, hoćete li večeras mirno spavati nakon ove pobjede?

Ništa se nije promijenilo...

Koliko vam znači izjava Jaira koji je vama posvetio pobjedu?

Meni je jako važno da momčad funkcionira, da želi, da su karakterni..., oni mogu najbolje ocijeniti moj rad. Ali neke stvari se moraju posložiti. Danas je opet bilo puno toga protiv nas. Smeta me što nemamo Jaira za Dinamo, bit će ga jako teško nadomjestiti.

Koliko ova pobjeda znači za dalje?

Mi smo stvarno fokusirani na naše mini cikluse, na svakog sljedećeg protivnika, ja se samo nadam da će mi svi igrači s reprezentativne pauze doći na vrijeme. I Dinamo ima isto taj problem, ali oni su puno iskusniji.

U prošlom tjednu Hajduk je od četiri glavne osobe ostao bez dvije, koliko to remeti rad i kako to komentirate?

'Nisam znao da će biti ostavki'

Dogodilo se iznenada, nisam imao informacije o tome. Nogomet je brz, događaju se takve stvari, nikad ne znaš koga može strefiti. Eto, ja želim Lukši Jakobušiću svako dobro i sreću u poslu, Saši želim da brzo nađe novi angažman... Mi se moramo fokusirati na ono što nas čeka, a čeka nas brutalan raspored. Važno je da smo mi konkurenta koji je na našem nivou kvalitetom ostavili iza nas.

'Ne možete oduzeti veselje igraču'

Kao ste vidjeli crveni karton Jaira, odnosno jeste li ikad vidjeli takav crveni karton?

On je Brazilac, pun strasti, emocija, igrač koji je s ulice, koji uživa i veseli se golu. Ne možeš mu veselje oduzeti, zna i on sam što je napravio, to su momenti koji ponesu....

Hajduk je bez sportskog direktora, zadnji put kad se to dogodilo vi ste bili trener i preuzeli ste funkciju. Jeste li spremni opet preuzeti kompletnu klupsku struku?

Imao sam tada nevjerojatnu odgovornost, bio sam trener i sportski direktor, ali i predsjednik. Bilo je to veliko opterećenje i odgovornost, samo onaj tko zna što sam prolazio i tko živi Hajduk zna koliko mi je to bilo teško. I za nagradu sam dobio otkaz. To su isto nezaboravni momenti...