Porno zvijezda napala igrača Arsenala: 'Igraš kao pi*ka!'

West Ham je nakon 13 godina pobijedio Arsenal 1-0 za veliko slavlje na olimpijskom stadionu u Londonu, a posebno sretna je bila bivša porno glumica Mia Khalifa, inače navijačica West Hama. Khalifa je poslije utakmice žestoko napala jednog igrača Arsenala koji ju je iživcirao.

- Je**** pi*ko, padao se na ovoj utakmici više nego što sam se ja spuštala 2014. godine - napisala je na Twitteru. Riječ je o mladom veznjaku Matteu Guendouziju (19) koji je ove sezone izborio mjesto u prvoj postavi Topnika gdje pokazuje svoju nevjerojatnu kvalitetu koja se bivšoj pornoglumici nije baš svidjela.

FUCKING PUSSY @MatteoGuendouzi, IVE SEEN YOU GO DOWN MORE IN THIS MATCH THAN I DID IN 2014 #COYI ⚒