Portland na pola godine ostao bez jednog od najboljih igrača

Shaedon Sharpe, 23-godišnji kanadski košarkaš i jedan od najboljih igrača NBA momčadi iz Portlanda, ozlijedio je menisk desnog koljena te mu se predviđa stanka od pola godine.

Ozbiljan je to udarac za Portland jer je Sharpe i prošle sezone bio jedan od ponajboljih igrača ove momčadi. Zbog ozljede je propustio i dio prošle sezone u kojoj je prosječno ubacivao 20.8 poena po utakmici uz 4.3 skoka te 2.6 asistencija.

Portland je prošle sezone s omjerom 42-40 zauzeo osmo mjesto u Zapadnoj konferenciji. Prošao je play-in fazu doigravanja i potom ispao u prvom krugu od San Antonija s 1-4. Sharpe je cijelu karijeru proveo u Portlandu, od 2022. godine, a ta ga je momčad kao sedmi izbor odabrala na draftu.

Veći teret sada će na vanjskim pozicijama preuzeti iskusni klupski igrači Jrue Holiday, oporavljeni Damian Lillard te Ja Morant koji je ovog ljeta stigao u Portland.