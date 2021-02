Rukometaši Porta, među kojima je i hrvatski reprezentativac Ivan Slišković (29), od ponedjeljka iz sata i sat iščekuju vijesti o suigraču Alfredu Quintani (32), koji je pretrpio srčani udar i čije je stanje i dalje jako teško.

Portugalski klub u srijedu je trebao gostovati kod Meškova u Brestu u Ligi prvaka, no bjeloruski klub objavio je kako su njihovi protivnici odlučili da neće igrati ni tu ni preostale dvije utakmice grupne faze, protiv Elveruma te zaostalu protiv Flensburga.

"Želimo Alfredu brz oporavak i ispričavamo se navijačima na neugodnosti. Podsjećamo sve koji su unaprijed kupili ulaznice da mogu dobiti povrat novca", kažu iz Meškova.

EHF će naknadno odlučiti hoće li registrirati te utakmice pobjedom protivnika 10-0 ili će to riješiti na drugačiji način. Porto bi trebao nakon završetka grupne faze nastupiti i u osmini finala koja je na rasporedu krajem ožujka i početkom travnja, no jasno je da je sve to sad u drugom planu.

Quintanino stanje i dalje je nepromijenjeno. Nalazi se u bolnici Svetog Ivana u Portu u induciranoj komi nakon što se srušio na treningu u ponedjeljak. Priključen je na aparate koji mu održavaju funkciju srca i pluća, a prognoze nisu obećavajuće.