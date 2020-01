Portugal 'bez pardona' puni mrežu Švedske u Malmö Areni

Domaćini su u drugom krugu za sada na 50-50 po uspješnost. Austrija je izgubila od Hrvatske, a Norveška dobila Mađarsku. Sada u Skupini II Švedska može popraviti statistiku domaćina pobjedom nad Portugalom.

S druge strane, Portugalu bi pobjeda nad favoriziranim Šveđanima puno značila. Mogli bi zasjesti na treće mjesto koje vodi u utakmicu za 5. mjesto na turniru, iako bi se i u narednim susretima dosta toga moralo poklopiti.

Niti jedna niti druga momčad iz prvog dijela nisu prenijeli bodove, iako bi Švedska rado na prvenstvu kojemu je jedan od domaćina pokazala kako je i dalje jaka rukometna momčad.

Još za vrijeme utakmice Norveške i Mađarske Malmö Arena se počela puniti plavo-žutim majicama, kapama, šalovima i ostalim rekvizitima. Kako i ne bi - doma su. No, nisu Portugalci puno marili za to. Quintana je skinuo odmah dva zicera, jedan sedmerac i kontru, a njegova je momčad zabila dva gola. Bilo je to čudnih pet minuta, ali je onda Arnesson polukontrom vratio Švedsku u život i izjednačio na 2-2.

Tema: Rukometni Euro 2020.