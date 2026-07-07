Portugalci nakon ispadanja sa SP-a ostali bez izbornika. Već je poznato ime novog nasljednika?

Portugal je ispao sa Svjetskog prvenstva nakon što su aktualni europski prvaci Španjolci slavili 1-0. Osim što su Portugalci ostali bez šansi da osvoje trofej, ostali su i bez izbornika Roberta Martineza, navodi portugalski list A Bola.

Naime, prema pisanju spomenutog lista, Španjolcu istječe ugovor koji neće biti produžen. Predsjednik Portugalskog nogometnog saveza Pedro Proença već je odabrao nasljednika, a riječ je o iskusnom Jorgeu Jesusu.

Na konferenciji za novinare Roberto Martínez potvrdio je svoj odlazak s mjesta izbornika reprezentacije – dužnosti koju je obnašao od siječnja 2023., nakon što je naslijedio Fernanda Santosa poslije Svjetskog prvenstva 2022. u Kataru, pišu Portugalci.

- Ovo je kraj jednog ciklusa. Važno je sada imati novog izbornika i legitimno je da predsjednik može izabrati čovjeka po svom izboru. Zahvaljujem na svoj podršci koju sam dobio - izjavio je Martinez.

Martinezov mogući nasljednik napustio je klupu Al Nassra, a portugalsku reprezentaciju trebao bi voditi u ciklusu za Europsko prvenstvo 2028. te Svjetsko prvenstvo 2030.

