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Portugalci nakon ispadanja sa SP-a ostali bez izbornika. Već je poznato ime novog nasljednika?

Piše Issa Kralj,
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Portugalci nakon ispadanja sa SP-a ostali bez izbornika. Već je poznato ime novog nasljednika?
Foto: JEROME MIRON
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Šok u Portugalu: nakon ispadanja sa SP-a leti Martinez, a Pedro Proença već navodno lovi iskusnog Jorgea Jesusa

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Portugal je ispao sa Svjetskog prvenstva nakon što su aktualni europski prvaci Španjolci slavili 1-0. Osim što su Portugalci ostali bez šansi da osvoje trofej, ostali su i bez izbornika Roberta Martineza, navodi portugalski list A Bola

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Portugal v Spain FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Portugal v Spain FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Portugal v Spain
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Foto: Kai Pfaffenbach

Naime, prema pisanju spomenutog lista, Španjolcu istječe ugovor koji neće biti produžen. Predsjednik Portugalskog nogometnog saveza Pedro Proença već je odabrao nasljednika, a riječ je o iskusnom Jorgeu Jesusu. 

Na konferenciji za novinare Roberto Martínez potvrdio je svoj odlazak s mjesta izbornika reprezentacije – dužnosti koju je obnašao od siječnja 2023., nakon što je naslijedio Fernanda Santosa poslije Svjetskog prvenstva 2022. u Kataru, pišu Portugalci. 

- Ovo je kraj jednog ciklusa. Važno je sada imati novog izbornika i legitimno je da predsjednik može izabrati čovjeka po svom izboru. Zahvaljujem na svoj podršci koju sam dobio - izjavio je Martinez.

Martinezov mogući nasljednik napustio je klupu Al Nassra, a portugalsku reprezentaciju trebao bi voditi u ciklusu za Europsko prvenstvo 2028. te Svjetsko prvenstvo 2030.  
 

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