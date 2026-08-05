Portugalska ikona je 'otvorila paljbu' po Infantinu: 'Nikad nisam vidio takvu podmuklost'

Jedan od najvećih portugalskih nogometaša svih vremena, Luis Figo (53), žestoko je opleo po Gianniju Infantinu. Iako ga je smatrao za nekoga tko će osvjetlati obraz Fife nakon vladavine Seppa Blattera, sada je "okrenuo ploču" te se oštrim tekstom u Daily Mailu obrušio na predsjednika Fife. Figo trenutačno radi kao nogometni savjetnik u Uefi.

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"Mogao bih napisati 10.000 riječi o svim problemima u Fifi. Ali rješenje stane u samo tri riječi: Infantino mora otići. Nogomet volim cijeli život. Profesionalno sam ga igrao 20 godina i vjerujte mi, tijekom karijere susreo sam se s mnogim mutnim i nepoštenim ljudima. No ono što je u posljednjih deset dana isplivalo na površinu najniži je, najpodmukliji i najsebičniji oblik ponašanja kojem sam ikad svjedočio", započeo je Portugalac tekst pa nastavio:

"Čovjek koji je spreman učiniti tako nešto – koji pokušava progurati tako velike promjene samo kako bi obogatio sebe i svoje bliske suradnike – pripada mračnoj prošlosti nogometa i ne bi smio imati nikakvu ulogu u njegovoj budućnosti. Ako je to doista bila tako dobra ideja, zašto o njoj niste obavijestili svoje članove dok ste ih sve imali na okupu uoči finala Svjetskog prvenstva? Ako je plan bio toliko čvrst i kvalitetno razrađen, zašto članovima niste predstavili i rizike, a ne samo ono što nazivate njegovim prednostima?"

Figo poručuje da je Gianni Infantino potpuno narušio ugled funkcije koju je preuzeo uz obećanje da će joj vratiti vjerodostojnost. Optužuje ga za obmanjivanje, manipulaciju i djelovanje u vlastitom interesu, tvrdeći da je osobnu korist stavio ispred dobrobiti nogometa. Dodaje kako je Infantino u međuvremenu ostao bez potpore vlastitih najbližih suradnika, visokih dužnosnika Fife i velikog dijela ljudi koji su svoj život posvetili nogometu. Prema njegovim riječima, čak su mu leđa okrenuli i neki od onih koji su mu ranije iskazivali priznanje.

Zaključuje da za spašavanje Infantinova ugleda više nema vremena, ali da još nije kasno spasiti nogomet. Zbog toga smatra da bi predsjednik Fife trebao odmah napustiti svoju funkciju.