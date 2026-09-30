Ronaldo nije trenirao. Otišao je iz reprezentacije Portugala!

Portugalski izbornik Jorge Jesus u srijedu je ustvrdio da nema sukoba između njega i Cristiana Ronalda, no priznao je da je njegov kapetan bio razočaran što nije igrao protiv Norveške u nedjelju.

- Nije bilo nikakvog incidenta - naglasio je 72-godišnji trener na konferenciji za novinare uoči utakmice Lige nacija protiv Danske, koja se u četvrtak igra u Kopenhagenu. Nakon pobjede Portugala od 2-1 nad Norveškom u Oslu u nedjelju, Cristiano Ronaldo uputio se ravno u svlačionicu, ne pridruživši se suigračima u pozdravljanju portugalskih navijača na tribinama.

- Svaki igrač – a i sam sam bio igrač – kada se zagrijava 20 ili 30 minuta, a zatim ne uđe u igru... nitko zbog toga nije sretan - primijetio je Jorge Jesus u srijedu. Portugalski izbornik priznao je da je prije utakmice rekao Ronaldu kako neće biti u početnoj postavi, ali da bi mogao ući u igru ​​u završnici susreta.

Foto: Liselotte Sabroe

- Zatim sam, kao trener, odlučio da ga ne uvedem. To nije nešto od čega treba raditi incident - naglasio je. Jorge Jesus također je objasnio da Ronaldo u utorak nije odbio trenirati, kako su sugerirali neki portugalski mediji, već je odradio individualne vježbe mobilnosti i snage. Izbornik je naveo i da će peterostruki osvajač Zlatne lopte u četvrtak normalno trenirati, ali da u napadu protiv Danske namjerava od prve minute koristiti Gonçala Ramosa.

- Ako sve bude išlo po planu, Gonçalo će igrati - rekao je, a zatim dodao vezano uz Cristiana Ronalda: - Ako mi bude trebao, ući će u igru. Ako mi ne bude trebao, neće - dodao je.

Ronaldo je, međutim, ubrzo nakon završetka konferencije napustio stadion Parken. Portugal je ondje trebao odraditi posljednji trening prije utakmice trećeg kola Lige nacija protiv Danske. Razlog zbog kojeg je 41-godišnji Ronaldo otišao sa stadiona zasad nije službeno objavljen.

- Nakon konferencije za medije izbornika reprezentacije i razgovora s predsjednikom Portugalskog nogometnog saveza, odlučio sam napustiti pripremni kamp reprezentacije. U dogledno ću vrijeme portugalskom narodu otkriti istinu o razlozima svog odlaska iz reprezentacije, kojoj sam uvijek bio posvećen. Sada je trenutak da poželim sreću Portugalu i svim svojim suigračima, bez iznimke - napisao je Ronaldo na društvenim mrežama.

U dobi od 41 godine, CR7 je ovog ljeta objavio da će ova sezona vjerojatno biti posljednja u njegovoj karijeri.