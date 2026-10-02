Portugal je pobijedio Dansku 4-2, a izbornik Jorge Jesus poručio da je Ronaldo prošlost, momčad iznad svega i kako ništa neće poljuljati jedinstvo reprezentacije
Portugalskog izbornika ne dira odlazak Ronalda: Imam podršku reprezentacije, svi su uz mene
Nakon odlične predstave i pobjede 4-2 u Kopenhagenu protiv Danske došao je Portugal do nove, treće pobjede u ovom natjecanju. Gostovanje kod Danske bila je prva utakmica nakon što je portugalska nogometna legenda Cristiano Ronaldo odlučio napustiti reprezentaciju nezadovoljan što nije ušao u igrao protiv Norveške, u dvoboju ranije, a i što je sve manje važan u vizijama novog izbornika. Nakon utakmice, na pitanja novinara odgovarao je portugalski izbornik Jorge Jesus.
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- Imam li podršku igrača nakon događaja s Cristianom Ronaldom? Naravno da imam. Mislim da ne postoji ništa što će spriječiti ovu momčad da bude uz mene, izjavio je Jorge Jesus koji je dobio pitanje i o eventualnom povratku Ronalda u reprezentaciju. Portugalski izbornik je pritom izbjegao konkretan odgovor.
- Moj je fokus trenutačno na momčadi koju imam u svlačionici. Pažnja je na našoj igri, na budućem suparniku, a možemo pričati i o ovoj velikoj pobjedi kod Danske. Igrali smo na vrhunskoj razini. Jakoj smo reprezentaciji zabili četiri pogotka.
- Ništa nije niti što god se ubuduće dogodi neće narušiti jedinstvo reprezentacije, zaključio je Jorge Jesus.
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