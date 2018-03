Pošaljite nam sportsku priču i osvojite vrhunski Smart TV!

Mislite da je hokej na travi zanemaren? Želite da se više zna o ragbi prvacima? Poznajete dijete koje već sad ima predispozicije i rezultate da postane vrhunski sportaš? Javite nam! Zanima nas što radite u svakom kraju Hrvatske.

Svi znate gdje pronaći vijesti o nogometu. Ako i ne znate, one vas pronađu. A gdje pročitati o badmintonu, mačevanju, triatlonu, skokovima u vodu...? Jeste li znali da su i to sve olimpijski sportovi, kao i BMX i sportsko penjanje od 2020. Nemojte čekati da netko naš osvoji olimpijsku medalju da bi se više pisalo o tom sportu. Dođite na 24sata.hr/sport gdje vas čeka puno više o različitim sportovima, uključujući i one "male", dječja natjecanja, niže lige, zanimljive priče o (još) nepoznatim sportašima. Gdje drugdje saznati da su igrači 1. zagrebačke nogometne lige sami sebi zabili gol kako bi ispravili nepravdu.

- Vidio sam igrače Sloge kako plaču, uvjeravaju suca da nije bio gol, nisam imao srca... Rekao sam svojim igračima da uzmu loptu i zabiju autogol - ispričao nam je tada Dario Lujić, trener Ivanje Reke.

Pisali smo i o Števanjama iz NK Vrčeva iz Glavice, mjestašca pored Zadra. U mjestu od 180 stanovnika za taj klub registriran je čak 21 igrač koji se preziva Števanja.

Pišemo i o drugoj strani medalje. Kako se sportaši snalaze da bi radili ono što vole i napredovali bez obzira na manjak uvjeta i financija. Primjerice, četvrtoligaš NK Uskok igra na terenu koji ravna stari, posuđeni Renault 4 s valjkom.

Ako vas zanima više takvih priča, ako znate nekoga tko je blizu vrha, a bio bi na njemu da ima bolje uvjete treniranja, znate li za neku zanimljivu lokalnu zvijezdu, javite nam se i pošaljite vašu priču i video. Postanite naš suradnik, a mi ćemo vas novčano nagraditi. Za priču koja će biti objavljena na naslovnici možete dobiti i do 1000 kuna.

A 2 najbolje sportske priče poslane u periodu od 29. ožujka do 12. travnja nagrađujemo vrhunskim Grundig Smart TV-om u vrijednosti od 4.000 kuna:

Šaljite nam zanimljive priče i prijedloge na sport24@24sata.hr, Viberom i WhatsAppom na broj 099/224-2424 ili na Facebook stranicu facebook.com/24sataSport/.

Tema: Sport fanatik