Posjed lopte ne donosi bodove: Hajduk je puno uspješniji kad suparnik drži loptu u nogama!?

Je li bolje i korisnije držati posjed lopte ili je bolje prepustiti ga suparniku? Rasprave na ovu temu vode se valjda od kad se igra nogomet, a nekako nam se čini kako podjednako zagovornika ima jedna i druga opcija. Oni koji su za držanje lopte u posjedu opravdat će to činjenicom da dok god imate loptu u svojim nogama suparnik vam ne može zabiti gol, dok će oni drugi kazati kako se gol najlakše zabija upravo po oduzetoj lopti na suparničkoj polovini terena, dok obrana još nije posložena...

Legendarnu priču o važnosti posjeda često je pričao trener svih trenera Miroslav Ćiro Blažević kada je govorio kako se neki momak cijelu večer trudio oko djevojke u kafiću, pričao s njom, častio je i "držao posjed" u nadi kako će je nagovoriti da ode s njim, a onda je u sitne jutarnje sate došao drugi, odveo je i na brzinu obavio posao. Kako god okrenuli, držali posjed ili ne, na koncu je manje važno tko je imao posjed, najvažnije je tko je zabio gol i pobijedio...

A kada je u pitanju Hajduk, posjed je i te kako varljiva kategorija. U prvom dijelu sezone Gattuso je tražio od svojih igrača držanje posjeda i gradnju igru iz zadnje linije, od golmana... I, što se dogodilo? Od pet poraza koliko su ih upisali do sada (Ružomberok, Varaždin, Gorica, Lokomotiva i Rijeka) u svih pet su imali između 52% i 60% posjeda lopte!? Slučajno? Baš i ne, jer od osam odigranih utakmica ovoga proljeća Hajduk je slavio u tri, sva tri puta na Poljudu, i svaki put je imao manji posjed lopte od suparnika. Protiv Gorice (2-1) 38%, protiv Osijeka (4-0) 49% i protiv Varaždina (1-0) 39%!?

S druge strane u oba susreta u kojima su poraženi imali su veći posjed. Rijeka ih je svladala u Kup ogledu na Poljudu (1-3) dok su imali 52% posjeda, kao i Lokomotiva u Kranjčevićevoj (3-2), kad su imali čak 60% posjeda lopte. I u preostala tri ogleda statistika je identična. U derbiju u Maksimiru Hajduk je osvojio bod (2-2) iako je imao veći posjed lopte i jednoga, a u sudačkoj nadoknadi i dva igrača više, Gattusova momčad prosula je dva boda i u Puli, gdje su u remiju s Istrom (1-1) imali 53% posjeda, kao i na Poljudu, gdje su remizirali sa Slaven Belupom (0-0) iako su imali 58% posjeda lopte.

Često se kaže kako je statistika poput bikinija, otkriva puno toga ali ne i ono bitno, no u ovom slučaju čini se kako otkriva upravo ono bitno, jer u utakmicama u kojima je Hajduk imao veći posjed u pravilu nije pobjeđivao. Je li u preostalim utakmicama Gattuso svjesno prepustio posjed lopte suparnicima kako bi došao do bodova ili je to plod igre i taktike suparnika drugo je pitanje, no činjenica je da je Hajduk bez lopte kud i kamo opasniji...

Protiv Gorice Mlakar je zabio iz kontra napada a Hrgović iz akcije kojoj je prethodila oduzeta lopta na polovini suparnika. Protiv Dinama oba su gola pala iz blic akcija nakon centaršuteva s boka, protiv Rijeke je Livaja zabio iz kontre nakon dubinske lopte Kalika... Dakle, u pravilu su golovi Hajduka padali iz kontri i polukontri, ili pak nakon oduzetih lopti, a ne iz posjeda i uigranih akcija...

Hajduk i Rijeka odigrali su u ovoj sezoni tri utakmice, u obje prvenstvene su remizirali, na Rujevici je bilo 0-0, na Poljudu 2-2, dok je Rijeka slavila 1-3 u Kup ogledu na Poljudu. I u sva tri međusobna ogleda do sada Hajduk je imao veći posjed, a Rijeka je od pet postignutih golova dva zabila iz kontra napada, dva iz poklona Hajdukovih obrambenih igrača Lučića i Prpića, dok je peti bio plod pogreška u postavljanju živog zida... Jasno je dakle što Gattuso i njegovi igrači moraju napraviti ako se žele s Rujevice vratiti neporaženi, a pogotovo ako žele osvojiti sva tri boda kojima bi čvrsto istakli kandidaturu za naslov prvaka...

Posjed lopte i rezultati Hajduka:

Hajduk - Gorica 2-1 (38% posjeda lopte)

Dinamo - Hajduk 2-2 (54% posjeda lopte)

Hajduk - Rijeka 1-3 (52% posjeda lopte)

Hajduk - Osijek 4-0 (49% posjeda lopte)

Istra - Hajduk 1-1 (53% posjeda lopte)

Hajduk - Varaždin 1-0 (39% posjeda lopte)

Lokomotiva - Hajduk 3-2 (60% posjeda lopte)

Hajduk - Slaven Belupo 0-0 (58% posjeda lopte)