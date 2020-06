'Posjekao' Tysona pa nastavio s drvećem: Zadnji boksač koji je dobio Mikea radi kao drvosječa

Kevin McBride, danas 47-godišnjak, bavi se sasvim drugačijim stvarima. Iako je dobio Tysona, karijera mu nije išla u smjeru u kojem je htio. Radi kao drvosječa, ruši drveće i pošumljava područja

<p>Iako već 15 godina u mirovini,<strong> Iron Mike Tyson (53)</strong> i dalje je jedno od najvećih imena na boksačkoj sceni. Vijest o njegovu povratku i trilogiji s <strong>Evanderom Holyfieldom </strong>zagolicala je maštu većine fanova i malo tko je odbio pozdraviti takvu ideju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tyson kao nekad</strong></p><p>Iron Mike nalazi se u sjajnoj formi nakon što je promijenio način života te se doveo u red. Posljednji videi koje je objavio na društvenim mrežama pokazuju da je i dalje oštar kao britva, brz, agilan i da bi dosta boksača na trenutnoj sceni imalo problema s njime.</p><p>Drugačiji je to Tyson od onog otprije 15 godina kada su ga pobjeđivali boksači 'drugog ranga'. Od onog kada ga je u posljednjem meču karijere u 6. rundi dobio relativno nepoznati <strong>Kevin McBride</strong>.</p><p>Te 2005. Tyson je bio daleko od svojeg 'primea' i nakon meča rekao je kako je i bolje da su "njegovi iz kuta zaustavili meč jer mu srce odavno nije više bilo u sportu."</p><h2>Zadnji dobio Tysona, danas ruši drveće</h2><p>Irac, danas 47-godišnjak, bavi se sasvim drugačijim stvarima. Iako je dobio Tysona, karijera mu nije išla u smjeru u kojem je htio pa su mu nakon najveće pobjede ubrzo uslijedila dva poraza nokautom.</p><p>Danas je <strong>drvosječa</strong>, tj. bavi se očuvanjem šuma. Ruši oboljela stabla kako bi napravio mjesta drugima, pošumljava područja i brine za okoliš.</p><p>- Radim kao šumar. Rušim drva, čistim snijeg, vičem "timbeeer" i sve što ide uz to. Dobro mi je - rekao je McBride za <a href="https://www.dailymail.co.uk/sport/boxing/article-8374597/Kevin-McBride-man-ended-Mike-Tysons-career-2005-keeping-low-profile.html?fbclid=IwAR2SF715Dl6UJbW3p-fD48gGM5AVfyjIsp0MYA2EAkAfWbWznBYN1XHly7k" target="_blank">Daily Mail</a>.</p><p>- Sve to mi je dobro jer sam prilično zauzet i zaposlen.</p><p>Bio je posljednji čovjek koji je dobio Mikea Tysona.</p><p>- O, da. Sviđa mi se to. Ali ne sjedim po cijele dane gledajući taj meč iznova i iznova, ali netko je nedavno postavio video na Facebooku i odgledao sam ga. Ispunjenje snova, nije li?</p>