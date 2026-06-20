Posjetili smo Niagarine slapove: S jedne strane Amerika, s druge Kanada, a između Nikola Tesla!

HITNI KORIDOR

VIDEO Kolona vozila ignorirala hitnu: Nisu im se htjeli maknuti A1 - Nisu se htjeli pomaknuti hitnoj. Stajali su u koloni, rekao nam je čitatelj koji je snimio kolonu vozila na autocesti A1 između Karlovca i Vukove Gorice. HAK je pisao kako vozila s posebnim zvučnim oglašavanjem i plavim svjetlosnim oznakama imaju prednost prolaska. Za prolazak interventnih vozila potrebno je stvoriti prometni koridor jer on može spasiti nečiji život. Na prometnici s dva prometna traka hitni koridor formira se tako što se vozila u desnom traku pomaknu što više udesno, a vozila u lijevom traku što više ulijevo. Na prometnicama s tri traka oslobađa se srednji trak tako što se vozila u srednjem traku pomaknu u desni trak i propuste interventna vozila.

Kopiranje linka