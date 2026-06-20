24SATA NA ČUDU PRIRODE
Posjetili smo Niagarine slapove: S jedne strane Amerika, s druge Kanada, a između Nikola Tesla!
Prije dolaska "vatrenih" u Toronto na utakmicu protiv Paname posjetili smo veliku atrakciju, slapove Niagare, udaljene dva sata vožnje. Domoroci su ovo mjesto nazvali "voda koja grmi", a usred impozantnog prizora stoji spomenik Nikoli Tesli, koji je krenuo iz Smiljana. Na tom je mjestu krenula priča o njegovu izumu, od istosmjerne prema izmjeničnoj struji kakva danas pogoni svijet.