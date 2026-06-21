Posjetili smo Toronto, ugodno nas iznenadili Egipćani: Sigur? On igra za 'Hadjuk', Croatia...
U Torontu i okolnim gradovima živi brojna zajednica Hrvata, računa se da čak 40-50.000 stanovnika u ovom dijelu svijeta vuče porijeklo iz Hrvatske i bit će velika podrška 'vatrenima' protiv Paname
Tek smo stigli, a Toronto nas je osvojio na prvu. Jedina zamjerka su njegova veličina i prometne gužve, ali grad, brojni sadržaji i pogotovo ljudi su ono što ovaj grad čini posebnim. Jednim dijelom je to zasigurno i zbog naših akreditacija oko vrata jer uglavnom svi pitaju: "Jeste li vi tu zbog Fife", ali doslovno nismo naišli na čovjeka koji bi se okrenuo i odbio odgovoriti na pitanje, pa makar i najbanalnije. I to bez obzira na boju kože, naciju, vjeru... A na ulicama Toronta doslovno možete naći na ljude iz cijeloga svijeta.