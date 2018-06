Poslali Njemačku doma pa ih njihovi navijači gađali jajima...

Južna Koreja nije se uspjela plasirati u osminu finala Mundijala, međutim, poslali su Njemačku, aktualnog prvaka svijeta, Lufthansom za Berlin.

Pobjedom 2-0 i više nego dostojno oprostili su se od Rusije završivši iza Švedske i Meksika u skupini.

Dobar rezultat, rekli bi, no u Južnoj Koreji ne vlada takvo mišljenje jer su nogometaši na službenom dočeku gađani - jajima! Oni su, eto, nezadovoljni. Ili nemaju baš veze sa stvarnošću...

Sve to se dogodilo nakon što su izbacili prvake svijeta i postali prva azijska reprezentacija u povijesti koja je na Svjetskim prvenstvima dobila 'elf'.

South Korea squad pelted with eggs and Union Jack cushions upon return home from Russia https://t.co/WAiEDZ6z8Z #WorldCup pic.twitter.com/zJkuomGSRr