Karate majstor Novica Bogdanović nije imao šanse u ringu protiv tada 37-godišnjeg Branka Cikatića, godinu dana prije osnutka organizacije K-1. Oborio je protivnika na samom početku

<p>Legendarni <strong>Branko Cikatić</strong> odradio je jako puno sjajnih borbi, od kojih je gotovo polovinu okončao atraktivnim nokautima, no rijetko je nastupao u <strong>Hrvatskoj</strong>. Jedan od njegovih atraktivnijih nastupa imala je priliku uživo vidjeti zagrebačka publika ratne 1992., kada je Branko nokautom u prvoj rundi pobijedio izazivača <strong>Novicu Bogdanovića</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Cikatić vs. Bogdanović</strong></p><p>Branko Cikatić već je tada bio svjetski prvak u tajlandskom boksu i full kontaktu, a njegov izazivač Novica Bogdanović bio je malo poznati borac. No ipak je skupio hrabrosti izaći u ring s Hrvatskim tigrom, koji ga je nakon svega dvadesetak sekundi borbe nokautirao.</p><p>Nakon serije Brankovih teških udaraca Bogdanović je krenuo u kontranapad, no naletio je na Brankov lijevi direkt, a odmah potom ga je pokosio i desni. Udarci su bili toliko brzi da ni sudac nije uspio reagirati i zaustaviti Branka. Bogdanović je dugo ostao bez svijesti ležati u ringu, pružena mu je i pomoć nakon koje se ipak oporavio.</p><p>- U prvi trenutak uplašio sam se da Bogdanović nije pretrpio neku težu ozljedu. Ipak je najvažnije da nakon borbe iz ringa svi izađemo živi i zdravi. No ovo je takav sport, on je izazivač, a moje je da ga pošaljem na pod - kazao je nakon borbe Branko, koji je na meč s Bogdanovićem stigao nakon dva meča u Americi i Australiji.</p><p>- U jako sam dobroj formi i spreman. Hvala svima koji su mi pomogli u ovih dvadesetak dana prije meča. Volio bih u Zagrebu krajem godine organizirati borbu za obranu titule u tajlandskom boksu - zaključio je Cikatić, koji je godinu potom zaslužio i svjetsku slavu, nakon što je u Japanu osvojio prvi povijesni K-1 Grand prix turnir.</p><p>Podsjetimo, K-1 je i osnovan 1993. godine, i krajem ožujka u Yoyogi National Gymnasiumu, pred oko 12.000 gledatelja, za prvi povijesni naslov borilo se osam boraca koji su dobili pozivnice. Favorit je bio tada po mnogima najbolji borac na svijetu, Nizozemac <strong>Ernesto Hoost</strong>, a visoko je kotirao i njegov sunarodnjak, tada 23-godišnji Peter Aerts. Iz Amerike su došli Maurice Smith i Todd Hayes, iz Tajlanda Changpuek Kiatsongrit, dok su domaće snage predstavljali trostruki svjetski prvak u karateu, Masaaki Satake te Toshiyuki Atokawa.</p><p>Osmi borac bio je Branko, 38-godišnji veteran i ikona kickboxing ringova u osamdesetim godinama prošlog stoljeća. Branko je imao kvalitetu, snagu i iskustvo, no mnogi su smatrali kako će mu godine biti veliki problem zbog turnirskog sustava. No u tri meča u jednom danu Branko je ipak svladao Kiatsongrita, Satakea, a onda u finalu i Hoosta. Sva tri nokautom!</p><p>Finalni meč je održan četiri godine nakon njihovog legendarnog meča u Amsterdamu, u kome je Branko diskvalificiran u četvrtoj rundi. Ovoga puta Branko je poslao na pod Hoosta, koji se nakon Brankovog desnog krošea više nije digao...</p><p>Ova i još mnoge Brankove borbe zabilježene su na videokazetama koje su sve do nedavno bile pohranjene i zaboravljene u skladištu, a za njih se nije znalo, no supruga Ivana te Brankova djeca Bruno i Lucija su ih pronašli, digitalizirali i odlučili pokazati njegovim navijačima, kako bi i na ovaj način sačuvali uspomenu na Branka.</p><p> </p>