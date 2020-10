Poslao Neta po ćevape! Modrić briljantno dotukao Barcelonu

Odlučio je poslati golmana Katalonaca na pravi ringišpil. Poslao ga je prvo udesno, a Neto je nasjeo. Nakon toga, kad je Luka otišao ulijevo, već je bilo prekasno...

<p>Real Madrid je u sjajnom El Clasicu srušio Barcelonu 3-1 na Camp Nou! <strong>Luka Modrić</strong> zabio je svoj prvi gol u svom 22. El Clasicu. Davor Šuker ima četiri, Robert Prosinečki ima jedan, a Ivan Rakitić dva...</p><p>Vidjeli smo dva gola u prvih osam minuta kada su zabijali <strong>Valverde i Fati</strong>, a s izjednačenim se rezultatom otišlo i na predah.</p><p> 'Kraljevski klub' je u ovaj susret ušao u prilično lošem stanju, s dva poraza, i to od Cadiza i Šahtara. Usprkos znatno manjem posjedu, Real je u drugom poluvremenu imao duplo više udaraca od Barcelone.</p><p>Barcelona je tim prvim dijelom drugog poluvremena dominirala, ali onda i sama sebi zapaprila te poklonila gol Realu. Potpuno je neobjašnjivo i nejasno zašto je Lenglet vukao Ramosa za ruku uoči kornera u svome šesnaestercu u potpuno bezazlenoj situaciji u kojoj lopta nije ni išla na španjolskog stopera. Iskusni Ramos, kakav je, naravno da je to iskoristio i odmah pao na pod. Nakon pregleda VAR snimke, Ramos je dobio penal kojeg je i zabio za 2-1!</p><p>Real se potom i povukao, a onda je ipak zagrizao tamo iza 80. minute i za povećanjem vodstva. Dvaput je Neto briljantno branio udarce Ramosu i Kroosu, a u sudačkoj nadoknadi se onda pojavio <strong>Luka Modrić</strong>. Povukao je, poslao dodavanje, no Neto ga je dohvatio i odbio od gola. Ipak, lopta je par sekundi kasnije opet završila kod hrvatskog veznjaka, a on je onda odlučio poslati golmana Katalonaca na pravi ringišpil. Poslao ga je prvo udesno, a Neto je nasjeo. Nakon toga, kad je Luka otišao ulijevo, već je bilo prekasno... Zabio je prekrasan gol vanjskom!</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://streamja.com/noVQp?fbclid=IwAR15pYQE6czNQQZG4dYX9qZhmb10h79i1Ezaa3cmLQWaCmChvmybwlMyKNE" target="_blank">OVDJE</a>.</i></p><p> </p>