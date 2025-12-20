Obavijesti

UOČI ODLASKA NA SP

Poslastica prije odlaska na SP! 'Vatreni' će odmjeriti snage sa Brazilom. Evo kada je utakmica

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Poslastica prije odlaska na SP! 'Vatreni' će odmjeriti snage sa Brazilom. Evo kada je utakmica
KATAR 2022 - Bruno Petković zabio za 1:1 | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nogometaši Hrvatske i Brazila odigrat će prijateljsku utakmicu 31. ožujka u američkom gradu Orlandu, potvrdio je u subotu Brazilski nogometni savez (CBF). Na SP- u Hrvatska će nastupati u skupini L

Brazil će, u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo, prvo igrati pripremnu utakmicu s Francuskom u Bostonu.

"Hrvatska je na redu pet dana kasnije, 31. ožujka, na stadionu Camping World u Orlandu na Floridi, još jednom gradu s velikom brazilskom populacijom", izvijestio je savez putem internetske stranice.

U najavi je podsjetio da Hrvatska zauzima deseto mjesto na ljestvici krovne organizacije FIFA-e te da je na posljednjem Svjetskom prvenstvu 2022. bila treća, a na prethodnom 2018. druga. Francuska je istovremeno bila finalist i prethodno osvajač.

KATAR 2022 - Bruno Petković zabio za 1:1 | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Ovo će biti dvije utakmice vrlo visoke razine protiv dvije vrhunske momčadi iz svjetskog nogometa - izjavio je Rodrigo Caetano, koordinator muških nacionalnih momčadi pri CBF-u.

Informacija o prodaji ulaznica i satnici odigravanja utakmica bit će objavljene početkom siječnja.

- Nakon što smo se plasirali na Svjetsko prvenstvo odlučili smo se suočiti s visokorangiranim momčadima, koje su se također kvalificirale za prvenstvo, a koje predstavljaju različite nogometne škole - objasnio je Caetano izbor suparnika.

- Imali smo protivnike iz Azije i Afrike, a zatim smo tražili one iz Europe koje bi mogle predstavljati istinske poteškoće Brazilu - dodao je.

Brazil je u listopadu pobijedio Južnu Koreju s 5-0 pa izgubio od Japana s 2-3. Prošli mjesec je svladao Senegal s 2-0 pa remizirao s Tunisom 1-1.

Izbornik Carlo Ancelotti, koji je ljetos sjeo na klupu nakon što je vodio Real Madrid, nedavno je izjavio da mu je cilj osvajanje Svjetskog prvenstva. To bi bio šesti naslov toj južnoameričkoj reprezentaciji.

Brazil je na posljednjem prvenstvu ispao u četvrtfinalu od Hrvatske na jedanaesterce, nakon što je susret završio 1-1.

Hrvatska bi pet dana prije prijateljske utakmice s Brazilom trebala odigrati u SAD-u i pripremni susret s Kolumbijom.

"Čekamo još službene potvrde", rekao je hrvatski izbornik Zlatko Dalić prije dva dana za Novu TV prilikom sudjelovanja na humanitarnom koncertu u Zagrebu.

Hrvatska će na Svjetskom prvenstvu igrati s Engleskom, Panamom i Ganom. U slučaju prolaska postoji mogućnost sučeljavanja s Kolumbijom ukoliko i ona prođe svoju skupinu.

OSTALO

