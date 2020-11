Poslije Istre me nazvalo valjda pola Makedonije, a govor prije Austrijanaca je očito bio dobar

Obzirom da igram u Dinamu koji ima puno reprezentativaca, često sam s dozom ljubomore gledao suigrače kako odlaze na velika natjecanja, rekao nam je Arijan Ademi, koji je s Makedoncima izborio odlazak na EP

<p>Nakon utakmice imali smo let za Skoplje, odakle su nam dolazile nestvarne scene. Imao sam osjećaj da će svi biti na dočeku. Ipak, zbog guste magle avion je sletio na Kosovo te smo od tamo išli autobusom. Na granici nas je dočekao premijer i čestitao nam na prolasku. No, već je bilo kasno pa doček nije bio onakav kakav su planirali, ali nema veze. Bit će prilike za dočeke, rekao nam je <strong>Arijan Ademi</strong>, kapetan <strong>Dinama</strong>, koji je s Makedoncima u Gruziji pobjedom 1-0 izborio povijesni plasman na <strong>Euro.</strong></p><p>Premijer Zoran Zaev je odmah odlučio sve nagraditi s po 10.000 eura, a heroj nacije je strijelac <strong>Goran Pandev (37).</strong></p><p>- Neopisivo mi je drago zbog njega. Imao je strašnu karijeru i znam da je silno htio napraviti priču s reprezentacijom. Na kraju je uspio otići na Euro i to na način da je zabio gol koji nas vodi tamo. Čini se da je kao i vino: što stariji to bolji. Odličan karakter, sjajan igrač. Dobro se slažemo - kaže Ademi i nastavlja:</p><p>- Obzirom da igram u Dinamu koji ima puno reprezentativaca, često sam s dozom ljubomore gledao suigrače kako odlaze na velika natjecanja. Jednostavno sam to htio probati, da vidim kako izgleda. Eto, sada se to i meni dogodilo i mogu reći da je osjećaj fenomenalan. Vrijedilo je svake sekunde odricanja i truda. Sreća i zadovoljstvo naroda u Makedoniji nakon ovog prolaska je nešto što se ne može riječima opisati.</p><p>Za <strong>Hrvatsku</strong> je nastupio u tri utakmice, koje nisu bile natjecateljske, nije među putnicima na SP u Brazil 2014. godine i odlučio je prihvatiti poziv Makedonaca s kojima sad ide na Euro.</p><p>- Nikada nisam žalio za svojim odlukama. Kada sam odlučio zaigrati za domovinu mojih djedova, dao sam se sto posto u tu priču. Isto kao za Dinamo, idem maksimalno u svaku utakmicu i dajem cijeloga sebe. Kako sam prošlo kolo bio najavljen da ću igrati protiv Istre, pa kada nisam istrčao, zvalo me valjda pola Makedonije da pita što se događa. Takve stvari daju vam dodatan motiv. Vidiš da te cijene i respektiraju i moje je da im to vratim. Imao sam nekih problema, ali da je bilo jedan posto šanse da istrčim u Gruziji, ja bih to napravio - govori nam Ademi.</p><p>Prije utakmice Dinama s Wolfsbergerom održao je motivacijski govor u svlačionici. To ga je tražio trener Zoran Mamić, koji zbog korona virusa nije mogao biti na klupi. Kakav je bio govor?</p><p>- Očito dobar kad da smo dobili utakmicu. Ma ne treba nama u Dinamu dodatni govori za motivaciju. To što nosimo taj dres trebala bi biti dovoljna motivacija za sve nas - rekao je Ademi, kojega s "modrima" u iduću subotu čeka derbi u Osijeku. Sraz protiv bivšeg trenera Nenada Bjelice.</p><p>- Teška utakmica, igramo protiv drugog na tablici i momčadi koja je u odličnoj formi. No, tamo idemo dati sve od sebe za nova tri boda - za kraj će Ademi, koji se jučer vratio u Zagreb.</p><p>Neće igrati za Makedoniju u Ligi nacija protiv Estonije i Armenije, vratio se u Zagreb, spremat će se za Osijek, Wolfsberger, Hajduk... Tri teške utakmice Dinama do kraja studenog.</p><p>Makedonci su na Euru u skupini s Nizozemskom, Austrijom i Ukrajinom.</p>