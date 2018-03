Posljednji 'dinosaur' na samrti: 'Neki će ovo platiti i životima'

Ljubitelji Bundeslige složit će se odmah s ovom konstatacijom: Ako HSV ne ispadne ove sezone iz lige, neće nikada!

Popularni njemački 'dinosauri' nikad nisu igrali u niti u jednoj ligi osim prve svih sezona njemačkog prvenstva otkako ono postoji i jedini su u svojoj zemlji koji se time mogu pohvaliti. A Bayern, pitate se?

E, nisu niti oni nikad igrali ništa osim prve lige u Njemačkoj, no razlika između njih i HSV-a je ta što se bavarski klub Bundesligi priključio dvije godine kasnije. Po tome je klub iz Hamburga najdugovječniji klub Bundeslige.

Ove sezone, osim što će se klub iz Münchena okititi 28. naslovom prvaka Njemačke, mogli bi postati i jedini njemački klub koji nije zaigrao u drugoj ili nižoj ligi. HSV je dotaknuo dno...

Dobili 50 komada od Bayerna

Baš ih je Bayern u subotu žestoko našamarao na Allianz Areni. Popili su šest gorkih komada, ukupno 50 u zadnjih osam gostovanja u Bavarskoj.

Toliko je to bilo mučno i samim igračima da je golman Mathenia nakon trećeg primljenog gola u 19. minuti počeo gledati nemoćno prema semaforu pitajući se kada će patnja završiti!

Navijačima je svega preko glave, igrače u trening kampu dočekala je vrlo direktna poruka:

- Vaše vrijeme je isteklo. Sve ćemo vas pronaći!

Nach dem 0:6-Desaster in München hängten Unbekannte dieses Geschmacklos-Plakat am HSV-Trainingsplatz auf.

„EURE ZEIT IST ABGELAUFEN! WIR KRIEGEN EUCH ALLE!" #hsv

Odigralo se 26 kola Bundeslige, 'dinosaur' je predzadnji na 17. mjestu uz sedam bodova zaostatka za zonom spasa koju drže Wolfsburg i Mainz.

Skupili su mizerne četiri pobjede, točnije, 18 bodova, tek jedan više od već prežaljenog Kolna na zadnjem mjestu.

U zadnjih deset kola imaju tri remija i sedam poraza uz gol razliku 4:19. Momčad u vrijednosti 78,8 milijuna eura i nema kvalitetu za nešto više od borbe za sredinu ljestvice gdje je trenutno osmoplasirani Augsburg, druga 'najjeftinija' momčad prvenstva.

Godinama 'na aparatima'

Grčevita borba HSV-a za život u Bundesligi traje već četiri godine. U sezoni 2013/2014 bili su sedmi, a nakon toga kreće strmoglavi pad. Godinu kasnije bili su 16. i išli u doigravanje za ostanak protiv drugoligaša Greuther Fürtha.

Doma su odigrali bez golova, a vani izvukli 1-1 i tako ostali u ligi. Jedva...

Sezonu kasnije još teža priča. Ponovno su izborili to doigravanje, ovaj put ih je čekala trećeplasirana momčad druge lige Karlsruher. U Hamburgu završava 1-1, prvoligaša spašava Hrvat Ivo Iličević nakon što su gosti vodili od četvrte do 73. minute.

U uzvratu su drugoligaša dijelile sekunde od Bundeslige! Preko Yaba vodili su od 78. minute i to je bilo to... Sve do 91. minute kada se ukazao Čileanac Diaz i odveo utakmice u produžetke.

Nicolai Muller u 115. pogađa za potpuni preokret za spas tada Olićeve i Iličevićeve momčadi.

Takva sezona bila je dovoljno upozorenje pa su 2015/2016 završili na desetoj poziciji, opet, tek pet bodova više od opasne sezone.

Nakon šokova dvije godine prije toga, ovo je za njih doista bio uspjeh, a za navijače nada da će se klub zaploviti mirnim vodama u budućnosti.

Nitko ih ne želi preuzeti

Od toga - ništa! Prethodne sezone HSV je izbjegao ispadanje za šest bodova, odnosno za bod su pobjegli od playoffa u kojem je završio Wolfsburg.

Sada sve djeluje nepodnošljivo, tradicionalno strpljivi i disciplinirani Nijemci žele - glave!

Za potencijalno 'ubojstvo dinosaura' netko će odgovarati. Treneri su ionako kod njih potrošna roba. Od te, za njih sretne 2013., promijenili su osam trenera. Sad im stiže i deveti čovjek na klupu, to im je treći trener ove sezone!

Zadnjih sedam tjedana ih je vodio malo poznati Bernd Hollerbach koji je bio na klupi od 22. siječnja 2018. Niti on im nije mogao pomoći a svi ozbiljniji treneri bježe od posla...

Dokaz tome je i novi trener Christian Titz koji je do danas vodio mladu momčad HSV-a.

Njihov igrački roster je osakaćen, a poslije silnih udaraca i mentalno vrlo lomljiv.

Klub star 130 godina, klub koji je osvojio šest naslova prvaka Njemačke te Kup prvaka 1983. nalazi se u najtežoj situaciji ikad.

A to je tek početak kraja...