Obavijesti

Sport

Komentari 0
IGRA ZADNJU SEZONU PLUS+

Posljednji ples naše legende: 'Francuzi su me podbadali, još me boli taj poraz iz finala...'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 8 min
Posljednji ples naše legende: 'Francuzi su me podbadali, još me boli taj poraz iz finala...'
Foto: Zeljko Lukunic24sata

Hrvatski rukometaš Jakov Gojun (39) na kraju ove sezone završit će karijeru. 'Osjećam da je dosta, željna su me djeca i supruga, njih sam puno zakinuo', kaže nam legendarni reprezentativac

Admiral

Nikada nije bio igrač čiji potezi su se vrtjeli na TV špicama ili čije su majstorije djeca oponašala. Rukomet mu je namijenio drugu ulogu. Bio je fenomenalni obrambeni igrač, "div" od 204 cm i 110 kg, čija je pojava bila napast za najbolje rukometaše svijeta. No, prije svega, bio je vedar duh, srce i duša svake svlačionice u kojoj je igrao, autoritet, uzor i primjer mladima, koji je pokazao kako se radom, disciplinom i ozbiljnim pristupom može izgraditi veličanstvena priča. A njegova je potrajala čak 23 godine...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Ivan Perišić je za povratak u Inter, ali PSV nije
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Ivan Perišić je za povratak u Inter, ali PSV nije

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Preminuo je Mladen Bartolović
LEGENDA HNL-A

Preminuo je Mladen Bartolović

Tuga u HNL-u: preminuo Mladen Bartolović, legendarni igrač Cibalije koji je oduševljavao navijače Dinama i Hajduka. Njegovi driblinzi i osmijeh nikad neće biti zaboravljeni
Hrvatska - Nizozemska 35-29: Pobijedili smo ključnu utakmicu i izborili prolazak u drugi krug!
SJAJNA PREDSTAVA

Hrvatska - Nizozemska 35-29: Pobijedili smo ključnu utakmicu i izborili prolazak u drugi krug!

HRVATSKA - NIZOZEMSKA 35-29 Izabranici Dagura Sigurdssona pobijedili su u ključnoj utakmici i za prvo mjesto će igrati protiv Švedske u trećem kolu u srijedu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026