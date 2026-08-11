Poslušajte komunikaciju suca i VAR sobe oko mogućeg penala za Istru: 'Nema lakta, nemaaa!'

Stoper Hajduka Alec Van Hoorenbeeck udario je laktom igrača Istre Hamzu Jaganjca u 89. minuti nedjeljne utakmice na Poljudu, pri vodstvu "bilih" 2-1. Glavni sudac Mateo Erceg smatrao je da to nije dovoljno za penal, a VAR sudac Ivan Matić iz Osijeka nije ga zvao na monitor. Šef sudačke organizacije Bertrand Layec smatrao je da su pogriješili i da je Istra oštećena, baš kao što je oštećena i za poništeni gol Nika Škafara Žužića u prvom kolu u porazu od Lokomotive.

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Lakat u glavu

Ovo je transkript razgovora glavnog suca i VAR sobe u kojoj se u nekoliko navrata čuje i engleski jezik, vjerojatno zbog tehničara stranca koji upravlja slikom. Iz nje se može razaznati kako je Erceg uvjeravao Matića kako udaranja nije bilo i kako je to prirodna kretnja ruke.

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- Vani ti je.

- Dobar, bravo.

Erceg: Unutra mi gledaj, unutra mi gledaj, dragi.

Erceg: Čisto. Nema, nema lakta! Nemaaa! Ide u skok i to je to! Provjeri mi.

Matić (na engleskom): Moguće. Čekaj, daj mi dvojku.

Erceg: Da, leži još. Sve u redu.

Matić (na engleskom): OK, možeš li mi dati neki bolji kut? Odgodi mu, odgodi mu.

Erceg: Znači, nije mi dovoljno za kazneni udarac. Nema trzaja i to je njegova prirodna kretnja. Ti provjeri jel' ima zaleđa. Digao se, digao se.

- Šta je bilo? Ništa.

Matić: Provjera završena.

Erceg: Dobro.

- Bravo Matko, bravo Matko, ajmo dalje.

Što je rekao Layec?

Tijekom dugog dodavanja igrača Istre 1961 s lijeve strane, branič Hajduka bio je u borbi za loptu sa suparničkim igračem unutar vlastitog kaznenog prostora. Prilikom skoka branič, s namjerom da glavom udari loptu, postavlja ruke ispred suparnika i ostvaruje kontakt s licem napadača.

Tehnička razmatranja (Pravila nogometne igre, smjernice): Prilikom skoka branič skače više od napadača i pokušava glavom udariti loptu, međutim lijevi lakat koristi nepropisno i pretjerano udarajući u glavu napadača pri čemu u konačnici nije niti odigrao/dodirnuo loptu.

Očekivana odluka: Unatoč činjenici da je branič pokušao odigrati loptu glavom, Komisija nogometnih sudaca opisani kontakt tj. incident smatra nepromišljenim udarcem laktom. Branič mora kontrolirati pokrete ruku u skladu sa sigurnošću suparnika. Komisija nogometnih sudaca očekuje dosuđivanje kaznenog udarca i opomenu (žuti karton) za braniča Hajduka, a VAR je trebao intervenirati kako bi sucu preporučio ponovni pregled situacije.

Saplitanje igrača?

Nešto ranije, kod pada Antonija Maurića nakon borbe za loptu s golmanom Hajduka Tonijem Silićem, Erceg također nije pokazao na bijelu točku. U razgovoru s VAR sucem čuje se zašto je tako odlučio:

- Nema loptu pod kontrolom. Dobro, on (VAR sudac, op.a.) će pogledati, sve u redu, dobro je.

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Što je rekao Layec?

Nakon udarca iz kuta vratar Hajduka ne uspijeva kontrolirati loptu te se ona odbija od tla. U tom trenutku napadač Istre 1961 s brojem 8 pokušava udariti loptu lijevom nogom prema vratima. Istodobno, vratar desnom rukom dodiruje napadačevu potkoljenicu (list).

Tehnička razmatranja (Pravila nogometne igre, smjernice): Vratar je očito dodirnuo napadačevu potkoljenicu (list) dok je pokušavao uhvatiti loptu. Dodiru na potkoljenicu nedostajalo je intenziteta i, sudeći prema snimci, nemoguće je utvrditi njegov utjecaj na napadača ili na pokret njegove lijeve noge.

Očekivana odluka: Komisija nogometnih sudaca ne smatra sučevu odluku očitom pogreškom zbog čega Komisija nogometnih sudaca podržava odluku da VAR ne intervenira.