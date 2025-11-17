Posramljeni Gattuso nakon debakla Italije: 'Ispričavam se, ovo je postalo zabrinjavajuće'

Talijanska nogometna reprezentacija ponovno proživljava noćnu moru. Na kultnom San Siru, u utakmici koja je trebala biti potvrda stabilnosti i korak prema samopouzdanju uoči dodatnih kvalifikacija, Azzurri su doživjeli potpuni kolaps. Norveška je slavila s uvjerljivih 4-1, nanijevši momčadi Gennara Gattusa prvi iznimno bolan poraz. Nakon obećavajućeg prvog poluvremena, uslijedio je potop koji je ogolio sve slabosti i strahove četverostrukih svjetskih prvaka.

Nakon prvih 45 minuta, činilo se da Italija kontrolira utakmicu. Gol Francesca Pija Esposita u 11. minuti donio je vodstvo i mir. No, povratkom iz svlačionica na teren je izašla neka druga, neprepoznatljiva momčad. Na pitanje zašto je Norveška odjednom izgledala dvostruko brže, Gattuso je odlučno odbacio tezu o fizičkom padu.

Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

- Ne mislim da je problem bio fizičke prirode. Odmah nakon odmora, u roku od 30 sekundi, dopustili smo im priliku, povukli se i oni su počeli preuzimati kontrolu. Tada počneš trčati na drugačiji način, igrali smo onako kako njima odgovara i to su iskoristili. Prestali smo raditi ispravna kretanja, za time najviše žalim. Čak i kod izlaska s loptom odostraga bilo je potpuno drukčije. Najviše me ljuti što izgradnja napada više nije bila fluidna. Ako se bojiš pogriješiti, igraš s ručnom kočnicom, a to si ne možemo priuštiti.

Norveški preokret, orkestriran golovima Nuse, dvostrukog strijelca Haalanda i na kraju Larsena, nije bio samo plod njihove kvalitete, već i talijanskog mentalnog raspada. Gattuso nije tražio alibije. Njegova prva poruka, kako na konferenciji za medije tako i za kamere RAI Sporta, bila je upućena navijačima.

- Prije svega se moramo ispričati našim navijačima jer 4-1 je težak rezultat. Preuzimamo odgovornost. Bila je ovo večer koju nitko nije zaslužio, pogotovo oni koji su došli na stadion navijati za nas.

Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Ovaj poraz produbio je strah da bi Italija mogla propustiti i treće Svjetsko prvenstvo zaredom, što bi bila katastrofa neviđenih razmjera.

- Zabrinjavajuće je, bio bih licemjer kad bih rekao drugačije. Dobili smo lekciju. Utakmica poput ove ne smije se izgubiti 4-1. Protiv sebe imate igrače koji sve mogu okrenuti u pet minuta. Treći gol je onaj koji me najviše živcira, ali moramo gledati naprijed. Moramo znati reagirati kad suparnik stvori priliku, a ne se raspasti kao sada.

Talijanski izbornik detektirao je kronični problem svoje momčadi – mentalnu krhkost i paralizirajući strah pri prvom znaku nevolje.

- Ne smijemo se toliko preplašiti i povući jer na prvi udarac izgubimo samopouzdanje. U ovom trenutku previše toga nosimo na leđima, nismo se plasirali na zadnja dva izdanja Svjetskog prvenstva i to ne smijemo podcijeniti. Čim nam suparnik stvori priliku, mi se prestrašimo. Tu se moramo promijeniti i popraviti.

Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Na pitanje nedostaje li ovoj generaciji lidera, Gattuso je odgovorio kako problem nije u pojedincu.

- Imati jednog vođu nije dovoljno, u ovakvim trenucima moramo biti zajedno. Moramo imati više povjerenja u vlastite mogućnosti i ne smijemo se ograničiti na puko odrađivanje minimuma čim stvari krenu po zlu.

Pred Azzurrima je sada tromjesečna pauza do ožujka, a onda kreću dodatne kvalifikacije. Gattuso je odbacio mogućnost dodatnog okupljanja u veljači zbog pretrpanog rasporeda, a ostaje otvoreno i pitanje povratka Federica Chiese.

- On je važan igrač, ali mora se osjećati ugodno. Ponovno ćemo razgovarati - kratko je poručio.

Pred Italijom su tri mjeseca neizvjesnosti i teškog rada, primarno na psihološkom planu, kako bi se izbjegla još jedna nacionalna sportska tragedija.