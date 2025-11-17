Ne smijemo se toliko preplašiti i povući jer na prvi udarac izgubimo samopouzdanje. U ovom trenutku previše toga nosimo na leđima, nismo se plasirali na zadnja dva izdanja Svjetskog prvenstva, kazao je talijanski izbornik
Posramljeni Gattuso nakon debakla Italije: 'Ispričavam se, ovo je postalo zabrinjavajuće'
Talijanska nogometna reprezentacija ponovno proživljava noćnu moru. Na kultnom San Siru, u utakmici koja je trebala biti potvrda stabilnosti i korak prema samopouzdanju uoči dodatnih kvalifikacija, Azzurri su doživjeli potpuni kolaps. Norveška je slavila s uvjerljivih 4-1, nanijevši momčadi Gennara Gattusa prvi iznimno bolan poraz. Nakon obećavajućeg prvog poluvremena, uslijedio je potop koji je ogolio sve slabosti i strahove četverostrukih svjetskih prvaka.
Nakon prvih 45 minuta, činilo se da Italija kontrolira utakmicu. Gol Francesca Pija Esposita u 11. minuti donio je vodstvo i mir. No, povratkom iz svlačionica na teren je izašla neka druga, neprepoznatljiva momčad. Na pitanje zašto je Norveška odjednom izgledala dvostruko brže, Gattuso je odlučno odbacio tezu o fizičkom padu.
- Ne mislim da je problem bio fizičke prirode. Odmah nakon odmora, u roku od 30 sekundi, dopustili smo im priliku, povukli se i oni su počeli preuzimati kontrolu. Tada počneš trčati na drugačiji način, igrali smo onako kako njima odgovara i to su iskoristili. Prestali smo raditi ispravna kretanja, za time najviše žalim. Čak i kod izlaska s loptom odostraga bilo je potpuno drukčije. Najviše me ljuti što izgradnja napada više nije bila fluidna. Ako se bojiš pogriješiti, igraš s ručnom kočnicom, a to si ne možemo priuštiti.
Norveški preokret, orkestriran golovima Nuse, dvostrukog strijelca Haalanda i na kraju Larsena, nije bio samo plod njihove kvalitete, već i talijanskog mentalnog raspada. Gattuso nije tražio alibije. Njegova prva poruka, kako na konferenciji za medije tako i za kamere RAI Sporta, bila je upućena navijačima.
- Prije svega se moramo ispričati našim navijačima jer 4-1 je težak rezultat. Preuzimamo odgovornost. Bila je ovo večer koju nitko nije zaslužio, pogotovo oni koji su došli na stadion navijati za nas.
Ovaj poraz produbio je strah da bi Italija mogla propustiti i treće Svjetsko prvenstvo zaredom, što bi bila katastrofa neviđenih razmjera.
- Zabrinjavajuće je, bio bih licemjer kad bih rekao drugačije. Dobili smo lekciju. Utakmica poput ove ne smije se izgubiti 4-1. Protiv sebe imate igrače koji sve mogu okrenuti u pet minuta. Treći gol je onaj koji me najviše živcira, ali moramo gledati naprijed. Moramo znati reagirati kad suparnik stvori priliku, a ne se raspasti kao sada.
Talijanski izbornik detektirao je kronični problem svoje momčadi – mentalnu krhkost i paralizirajući strah pri prvom znaku nevolje.
- Ne smijemo se toliko preplašiti i povući jer na prvi udarac izgubimo samopouzdanje. U ovom trenutku previše toga nosimo na leđima, nismo se plasirali na zadnja dva izdanja Svjetskog prvenstva i to ne smijemo podcijeniti. Čim nam suparnik stvori priliku, mi se prestrašimo. Tu se moramo promijeniti i popraviti.
Na pitanje nedostaje li ovoj generaciji lidera, Gattuso je odgovorio kako problem nije u pojedincu.
- Imati jednog vođu nije dovoljno, u ovakvim trenucima moramo biti zajedno. Moramo imati više povjerenja u vlastite mogućnosti i ne smijemo se ograničiti na puko odrađivanje minimuma čim stvari krenu po zlu.
Pred Azzurrima je sada tromjesečna pauza do ožujka, a onda kreću dodatne kvalifikacije. Gattuso je odbacio mogućnost dodatnog okupljanja u veljači zbog pretrpanog rasporeda, a ostaje otvoreno i pitanje povratka Federica Chiese.
- On je važan igrač, ali mora se osjećati ugodno. Ponovno ćemo razgovarati - kratko je poručio.
Pred Italijom su tri mjeseca neizvjesnosti i teškog rada, primarno na psihološkom planu, kako bi se izbjegla još jedna nacionalna sportska tragedija.
