Postao je vođa momčadi: Dario Šarić igrač je mjeseca 76ersa

Dario Šarić naš je igrač mjeseca u prosincu, pohvalila se Philadelphia na svojim službenim stranicama.

Hrvatski je košarkaš u prosincu imao prosjek koševa po utakmici 17,3, skokova 7,9, asistencija 3,9 te ukupni postotak za tricu 38,8%. Sjajno za igrača koji je sezonu počeo na klupi.

.@dariosaric is our Player of the Month for December presented by @DraftKings! pic.twitter.com/WxOcSziisd — Philadelphia 76ers (@sixers) January 4, 2018

No iz mjeseca u mjesec Šiši je rastao i sad kad je dostigao punu formu prva petorka bez njega je nezamisliva. Tamo često zbog silnih sitnih ozljeda nema Embiida, no Simmons igra sjajnu sezonu, vrlo dobar je i JJ Redick, a Šarić sve to nekako drži na okupu. Potvrdio je to nedavno i njegov trener istaknuvši da je omiljen u svlačionici, kako je njegova borbenost toliko zarazna da ponese cijelu momčad što jasno pokazuje da je postao simbol ove Philadelphije.

Nanizao je Dario 17 utakmica s dvocifrenim učinkom u postignutim koševima, a posebno je raspoložen u zadnjih pet utakmica gdje je na prosjeku od 19,4 koša po utakmici. Ako pogledamo posljednjih 10 utakmica, Dario po utakmici u prosjeku zabija 18,6 koševa, ima 7,3 skoka te 3,8 asistencija.

Ponavljamo, vrlo dobro za igrača koji je sezonu počeo na klupi silno razočaran nastupom s reprezentacijom.