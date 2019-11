Postao suvlasnik Hammarbyja pa mu demolirali kip u Malmöu

Prije nešto više od mjesec dana, Zlatan Ibrahimović zadovoljno se smješkao pored Zlatana Ibrahimovića. Švedski nogometni savez izgradio je kip u čast legendarnog Šveđanina koji je jako puno dao švedskom nogometu i promidžbi Švedske i samog grada gdje je odrastao. Masa se okupila kako bi ga pozdravila, svi su mu klicali i pljeskali mu, ali neke stvari se očito vrlo lako mogu promijeniti.

Kao što smo pisali tijekom dana, Ibrahimović je postao jedan od suvlasnika Hammarbyja, kluba koji je član švedske prve lige i veliki rival Malmöu. E pa to se baš nije svidjelo nekim navijačima njegovog rodnog kluba pa je 'fasovao' njegov kip.

Someone has hung a toilet seat on Zlatan's statue in Malmo after he was confirmed as new co-owner of rivals Hammarby 😂🚽 https://t.co/EfVaUXmUfp