Postao treći najskuplji Hrvat ikad. Luka, nebo ti je granica!

Transfermarkt je ažurirao tržišne vrijednosti nogometaša u Bundesligi, a na vrh ljestvice najskupljih igrača popeo se ofenzivac Bayerna - Michael Olise. Njegova je vrijednost porasla za 10 milijuna eura i sada iznosi 140 milijuna, čime je prestigao klupskog suigrača Jamala Musialu, kojemu je cijena pala sa 130 na 120 milijuna eura.

Ipak, hrvatskoj javnosti najzanimljivija je priča o nevjerojatnom uzletu 19-godišnjeg stopera Luke Vuškovića. Nekadašnji je dijamant Hajduka u kratkom roku postao prava senzacija europskog nogometa i jedno od najtraženijih imena na tržištu. Njegova je vrijednost u svega tri mjeseca skočila za 50 posto. U prosincu je vrijedio 40 milijuna eura, a sad je na 60. Time se Vušković s Bayernovim Lennartom Karlom izjednačio na osmom mjestu najvrjednijih igrača njemačke lige.

Nogometaš Tottenhama trenutačno je na posudbi u HSV-u i oduševljava. Njegov razvoj pomno prate klubovi poput Manchester Cityja, Real Madrida, Paris Saint-Germaina te Bayerna, što dodatno potvrđuje njegov status jednog od najperspektivnijih mladih braniča na svijetu.

Ovaj skok svrstao je Vuškovića na treće mjesto najskupljih hrvatskih nogometaša u povijesti Transfermarkta, poziciju dijeli s Marcelom Brozovićem. Višu tržišnu vrijednost imali su samo Joško Gvardiol, s rekordnih 80 milijuna eura, i Ivan Rakitić sa 70 milijuna.

Iako to nije izravno povezano s igračkom klasom, već s tržišnim parametrima, Vušković je ovim iznosom nadmašio i Luku Modrića, čija je najviša procijenjena vrijednost iznosila 55 milijuna eura. Među aktivnim hrvatskim nogometašima, ispred Vuškovića je samo Gvardiol, a mladi stoper prvi je put ušao i među 100 najvrjednijih igrača svijeta, gdje dijeli 74. mjesto.

Vušković je sada 16. najvrjedniji obrambeni igrač na svijetu. Na toj ljestvici prvo mjesto drži William Saliba iz Arsenala s 90 milijuna eura, dok je Joško Gvardiol na diobi sedmog mjesta sa 70 milijuna eura. Među 50 najcjenjenijih braniča, samo je još jedan igrač mlađi od 20 godina, Pau Cubarsí iz Barcelone, čija vrijednost iznosi 80 milijuna eura. Cubarsí je rođen 22. siječnja 2007., a Vušković tek mjesec dana kasnije, 24. veljače.

Brojke hrvatskog reprezentativca fenomenalne su. Do ovog vikenda, u seniorskoj karijeri odigrao je 86 utakmica (Hajduk, Radomiak, Westerlo, HSV) i zabio čak 16 golova. Dominira ove sezone u gotovo svim statističkim parametrima vezanima uz obrambeni segment igre.

U Bundesligi je do ovog kola skupio čak 200 čišćenja, više imaju samo Leipzigov Willi Orban (206) i Gladbachov Nico Elvedi (213). Vušković je treći i po broju blokiranih udaraca (23). Spomenuti Mađar Orban blokirao ih je 30, a Patrick Mainka iz Heidenheim 34. Nabrajati možemo do sutra. Shvatili ste, zvijezda je rođena!