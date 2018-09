Postoje li bolja mjesta? Tekmu pratili iz jacuzzija tik do terena

Prvi red do terena? Postoji nešto još bolje! Jacuzzi pored travnjaka...

Dvoje sretnika su utakmicu francuske prve lige između Caena i Lyona gledali upravo iz njega.

There are two people in a hot tub pitch-side in Caen this afternoon, who host Lyon in Ligue 1. Don’t ask why. pic.twitter.com/ok499XJmF6

Sigurno se pitate zašto... E pa, Caen, koji je bio domaćin u ovoj utakmici, ima sponzorski ugovor sa spa hotelom te su iz tog razloga održali nagradnu igru za ove posebne ulaznice.

Dvoje sretnika su tako uživajući u mjehurićima odgledali napetu utakmicu, u kojoj je Lyon tek u 88. minuti došao do izjednačenja za konačnih 2-2. Evo kako se na stadionu Michel d'Ornano u francuskom stilu slave golovi:

They're going crazy in the hot tub as @SMCaen have equalized against @OL_English!



Watch the final half hour of #SMCOL right now on #beINSPORTSCONNECT ➡️ https://t.co/LRYa03w6yI pic.twitter.com/Rfge2aLL5G