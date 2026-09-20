Potencijalnoj zamjeni za Erlića 'mrvice' u remiju Fiorentine

Fiorentina i Napoli odigrali su u nedjelju u utakmici 5. kola talijanskog prvenstva u Firenci 1-1. Poveo je Napoli golom Billyja Gilmourea u 23. minuti susreta, a Fiorentina je do izjednačenja stigla u drugom poluvremenu, točnije u 51. minuti zahvaljujući pogotku Alexandra Jimeneza. Hrvatski nogometaš Marin Pongračić ušao je u igru za Fiorentinu u 85. minuti.

Inače, Pongračić je dobio pretpoziv izbornika Slavena Bilića za skorašnje utakmice u Ligi nacija. Budući da je Martin Erlić otpao zbog ozljede pete, Pongračić se realno nameće kao opcija. izbornik nedavno pohvalno govorio i o Duji Ćaleta-Caru, koji je u međuvremenu zaigrao za Sassuolo, ali on nije na popisu pričuva Što će odlučiti izbornik Bilić, ostaje nam za vidjeti.

Inače, nakon današnjeg remija Fiorentina je 16. na ljestvici s četiri boda, dok je Napoli deveti s tri boda više.