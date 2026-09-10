Potez za pamćenje predsjednika Coma: Najstariji navijači mogli uživo gledati Baturinu i društvo

Sjajan start imali su Martin Baturina i njegov Como u Ligi prvaka. Pobijedili su RB Leipzig s 4-1, a hrvatski reprezentativac zabio je prvi gol i asistirao za drugi gol Coma.

Inače, predsjednik talijanskog prvoligaša Mirwana Suwarsa i njegovu suradnici ustupili su mjesta na tribini u europskom debiju Coma protiv RB Leipziga skupini starijih navijača. Bio je to poseban dar za posebnu utakmicu. Na inicijativu predsjednika Coma 72 mjesta na tribinama stadiona Giuseppe Sinigaglia dodijeljena su "staroj gardi".

Foto: MATTEO CIAMBELLI

Predsjednik i njegova ekipa odrekli su se svojih mjesta i tako omogućili skupini navijača rođenih 1950. ili ranije, kako bi pratili europski debi Coma.

- Bila nam je čast ustupiti svoja mjesta. Želimo da ih dobiju navijači koji su najduže čekali, oni rođeni 1950. godine ili ranije, koji su pratili Como kroz sve lige i epohe - poručio je Suwarso.

Kapacitet stadiona Giuseppe Sinigaglia na obali jezera Como, je oko 12.000 mjesta, ali je taj broj dodatno smanjen za 1.000 mjesta kako bi ispunio sve UEFA-ine uvjete za utakmice u Ligi prvaka. Nakon što su ulaznice rekordno brzo rasprodane, indonezijski poslovni čovjek Suwarso na Instagramu je objavio kako će ustupiti svoja mjesta starijim navijačima.

- Bila je to sjajna inicijativa. Oduvijek sam pratio Como, u svim divizijama, od Serie D do Serie A, i vidjeti ih danas u Ligi prvaka čini se nestvarnim- kazao je Antonio koji je rođen 1940. godine za Gazzetu. Klub koji postoji 119 godina, prvi put se plasirao ne samo u Ligu prvaka, već i u neki od europskih kupova.