Potpisao ugovor pa 'proslavio' uz prijenos spolnog odnosa...

Alkohol je 'magična' tekućina koja natjera i najzatvorenije osobe da progovore, a nekada ljudi pod utjecajem alkohola rade stvari koji nisu baš prikladne u civiliziranom svijetu te se većina njih ni ne sjeća što su radili kao 'robovi' alkoholne tekućine. E pa među te osobe spada i kamerunski napadač Clinton N'Jie (25).

On je prije nekoliko dana potpisao ugovor s Dinamom iz Moskve. Novi ugovor znači više novaca, a pod to se podrazumijeva i više zabave. N'Jie je novi ugovor proslavio uz potok alkohola, a dogodila mu se i malena neugodnost. Bivši igrač Tottenhama upustio se u spolni odnos s djevojkom, no tu ne bi ništa bilo čudno da on to nije prenosio na Snapchatu.

U trenutku 'posla' video je pogledalo više od tisuću gledatelja, a kardinalnu grešku shvatio je tek nakon nekoliko sati.

- Oprostite, previše sam popio. Slavio sam novi ugovor i htio sam pročitati vijesti. Pritisnuo sam pogrešnu tipku - požalio se veseli Clinton koji je očito jako sretan prelaskom u Dinamo pa je to sukladno tome i morao proslaviti.

Kamerunac je u karijeri igrao za Lyon, Tottenham i Marseille, a upravo je iz potonjeg stigao u Rusiju za šest milijuna eura. Za Marseille je odigrao 83 utakmice, zabio 16 golova i asistirao 10 puta.