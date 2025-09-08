Obavijesti

NAKON DEBAKLA

'Potres' u susjedstvu: Svetislav Pešić više nije izbornik Srbije!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: INTS KALNINS/REUTERS

Na klupu je sjeo 2021. godine, a osvojio je svjetsko srebro 2023. godine i broncu na Olimpijskim igrama u Parizu. Srpski mediji pišu kako je trener Bešitkaša, Dušan Alimpijević prvi favorit za klupu

Svetislav Pešić (76) neće ostati izbornik košarkaške reprezentacije Srbije, pišu tamošnji mediji. Podsjetimo, Srbija je doživjela debakl u osmini finala EuroBasketa, u kojem je izgubila od Finske (92-86). Srbi su imali ogromna očekivanja uoči natjecanja i bili su među glavnim favoritima za zlato, ali ispali su s turnira daleko prije borbe za medalje.

FIBA EuroBasket 2025 - Group Phase - Serbia v Estonia
Foto: INTS KALNINS/REUTERS

Kurir piše kako Pešić i Srpski košarkaški savez neće produžiti suradnju. Njegov je ugovor istekao s Europskim prvenstvom i neće biti produžen, što označava kraj njegove ere na klupi Srbije. 

- Nitko ne razmišlja o tome što će biti nakon, to nije važno. Naša pažnja bila je posvećena ovom turniru i što boljoj pripremi - pričao je Pešić prije samo nekoliko dana, nakon poraza od Finske.

FIBA EuroBasket 2025 - Group Phase - Portugal v Serbia
Foto: INTS KALNINS/REUTERS

Na klupu je sjeo 2021. godine, a osvojio je svjetsko srebro 2023. godine i broncu na Olimpijskim igrama u Parizu. Prema pisanju Kurira, trener Bešitkaša, Dušan Alimpijević (38) prvi je favorit za preuzimanje reprezentacije.

Srpski savez navodno je već kontaktirao Alimpijevića, koji bi mogao debitirati na klupi u studenom, kada će Srbija započeti kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027.

