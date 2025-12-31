'Potres' u svijetu boksa: Usik više ne želi boksati u S. Arabiji

Boksački svijet ostao je zatečen nakon što je apsolutni prvak teške kategorije, Oleksandr Usik, prekinuo suradnju s moćnom saudijskom organizacijom Riyadh Season, koju predvodi Turki Alalshikh. Nakon niza spektakularnih mečeva koji su redefinirali tešku kategoriju, uključujući i dvije borbe s Tysonom Furyjem, čini se da je unosnoj suradnji došao kraj, a Ukrajinac se već okreće novim izazovima na drugom kontinentu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:38 Pogledajte kako Joshuu izvlače iz uništenog automobila | Video: 24sata/Reuters

Usikov tim potvrdio je da će njegovu sljedeću borbu promovirati američka grupa, a menadžer Egis Klimas izjavio je kako pregovori već napreduju velikom brzinom. Ova vijest predstavlja značajan zaokret, s obzirom na to da je Rijad posljednjih godina postao neprikosnoveni centar najvećih boksačkih događaja, privlačeći najveće zvijezde basnoslovnim honorarima.

Ono što je dodatno uzburkalo duhove jest ime idućeg potencijalnog protivnika. Prema navodima, tim ukrajinskog prvaka cilja na borbu protiv bivšeg WBC prvaka, Amerikanca Deontaya Wildera. Meč bi se trebao održati u travnju ili svibnju 2026. godine na američkom tlu, što bi označilo veliki povratak vrhunskog boksa u Sjedinjene Države.

Foto: Andrew Boyers/REUTERS

Menadžer Klimas ističe kako je Wilder "jedno od najvećih imena s kojima se Usik nikada nije suočio" te da američko tržište čini taj meč još zanimljivijim.