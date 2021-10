U ljeto 2014. godine u Brazilu je vladala opća euforija. Htjeli su napraviti ono što nisu uspjeli 1950. godine, a to je osvojiti Svjetsko prvenstvo na kultnoj Marakani. Na naslov svjetskog prvaka čekali su od 2002. godine i činilo se kako je to ta godina. Neymar je bio nacionalni heroj i čovjek u kojemu su svi vidjeli novog Pelea, a sve je bilo nabijeno nevjerojatnim nacionalnim nabojem.

Sve je teklo kao po loju do tog kobnog četvrtfinala protiv Kolumbije, odnosno kobne 88. minute. Neymar je dobio loptu i gradio se, a na njega je naletio tadašnji nogometaš Napolija Juan Camilo Zuniga koji ga je udario koljenom u leđa. Neymar je ležao na travnjaku, nije se micao, a zemlja od 212 milijuna stanovnika je utihnula.

- Bio je to jedan od najgorih trenutaka u mojoj karijeri. Uništio mi je san da igram Svjetsko prvenstvo, da igram polufinale, finale... Kad sam ozlijedio leđa, Marcelo mi je pokušao pomoći da ustanem, ali nije mogao, pokušao je pomaknuti noge, ali ja nisam mogao. Nisam imao snage ustati. Rekao sam: 'Ne mogu, ne osjećam ništa.' I odveli su me u ambulantu - ispričao je Neymar o svom najtežem trenutku u životu u dokumentarnom filmu DAZN-a "Neymar i linija kraljeva".

Izašao je iz igre samo nekoliko minuta prije kraja utakmice, a Brazil je pobijedio 2-1 i plasirao se u polufinale. No, bez najveće zvijezde. U polufinalu se dogodilo ono što i dan danas proganja svakog Brazilca. Njemačka je ponizila Brazil sa 7-1 pred 60.000 ljudi u Belo Horizonteu. Šokirao ih je taj poraz, ali svi su se pitali što se događa s Neymarom. Dok su oni proživljavali nevjerojatnu tugu i očaj, njihova zvijezda suočila se s viješću koja ga je slomila. Da ga je Zuniga udario dva cm dalje, više ne bi mogao hodati.

- Bilo je još 2 minute do kraja, a tamo u ambulanti na stadionu sjećam se da mi je noga bila savijena i da su mi je liječnici istegnuli. Osjetio sam šok. Nisam mogao pomaknuti noge i počeo sam očajnički plakati. Odveli su me u bolnicu, pregledali su me. Doktor mi je rekao: "Imam dvije vijesti, jednu dobru i jednu lošu. Koju želite?" Rekao sam: "Prvo lošu." Rekao je: "Više nećete igrati na SP-u." Dok sam plakao, upitao sam ga: "A što je onda dobro?" A on je rekao: 'Da te udario dva cm dalje, ne bi više mogao hodati". A onda sam počeo plakati jer sam morao napustiti Svjetsko prvenstvo i jer sam bio ozlijeđen. Slomio mi je treći kralježak.

Bila je to jedna od najtežih noći u njegovu životu. Sve je bilo nabijeno emocijama i trenutak koji će pamtiti cijeli život. No, od tada Zunigu nije vidio. Kolumbijac se umirovio, ali nekoliko puta je kazao kako nije bilo nikakve namjere, da nije htio ozlijediti Neymara i da je sretan jer se uspješno oporavio.

Na kraju je zvijezda PSG-a prošla bez većih posljedica pa je nakon mjesec dana već bio na travnjaku, no nije ništa moglo proći bez teoretičara zavjera. Brazilom je kružila teorija da uopće nije bio ozlijeđen i da je cijela priča bila - lažna. Na društvenim mrežama se četiri dana nakon utakmice s Kolumbijom pojavio video u kojemu Neymar normalno šeta, a medicinska sestra koja je objavila video dobila je otkaz. Još malo razloga za sumnju o uroti.

Bila urota ili ne, Neymar je nastavio igrati za reprezentaciju, osvojio dvije Copa Americe, no nije uspio ono što svi traže od njega. A to je Svjetsko prvenstvo. U Kataru sljedeće godine imat će novu priliku, no sve je šokirao s riječima kako će se umiroviti nakon tog turnira.

- Mislim da će mi iduće Svjetsko prvenstvo biti posljednje. Ne znam hoću li imati mentalnu snagu kako bih se suočio sa svijetom nogomet - rekao je nogometaš PSG-a i šokirao sunarodnjake.