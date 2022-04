Potresni intervju ukrajinskog nogometaša: Ubijaju naše žene i djecu, a pse čak jedu. Mrzim ih

Život mi se sada svodi na praćenje situacije. Prošlo je više od sedam tjedana i neki ljudi su već zaboravili na brutalnost u mojoj državi. Ne, ne, ne... Ljudi gladuju, umiru, otkrivaju se mrtva tijela, započeo je ukrajinski nogometaš Oleksandr Zinčenko u potresnom intervjuu za britanski Guardian.

Pogledajte video: Psi iz Buče

- Kako se itko može opustiti? Još više moramo govoriti o tome. Iz dana u dan sve više mrzim ljude koji su napali našu zemlju. Neću prestati pričati jer svijet mora znati istinu - rekao je lijevi bek Manchester Cityja.

Zinčenko se rodio u gradiću Radomišlu u Žitomirskoj oblasti, karijeru je započeo u Šahtaru, a onda je preko Ufe došao u redove 'građana'. U Rusiji je igrao otprilike godinu i pol te stekao brojne prijatelje s kojima je, uslijed ruske invazije na Ukrajinu, raskinuo sve veze.

- Imam uski krug prijatelja tamo, ali on je sada sveden na gotovo ništa. Jako sam razočaran. Dečki koje poznajem odmah su mi pisali nakon početka invazije: "Žao mi je, ali mi ne možemo ništa". Ali naravno da mogu. Ako nastave šutjeti, to znači da podržavaju ovo što se događa u Ukrajini, a ne vidim zašto biste to podržali - rekao je pa dodao:

- Možda su uplašeni jer možemo vidjeti da Ruse koji protestiraju odvode u zatvor. Ali pogledajte nogometaše ili bilo koga sa velikim brojem pratitelja. Kad bi svi oni objavili na Instagramu nešto protiv rata, mislite li da bi bili uhićeni? Naravno da ne bi. Stvarno je šteta što ništa ne govore.

Ruska invazija na Ukrajinu danas je ušla u 53. dan. Ukrajinski predsjednik zaprijetio je povlačenjem iz mirovnih pregovora s Rusijom ako ruske snage koje opsjedaju grad ubiju ukrajinske borce okružene u Mariupolju. Zinčenko je za kraj iznio šokantne tvrdnje.

- Cijeli svijet je šokiran stvarima koje rade. Užasne stvari. Ubijaju naše civile, ubijaju našu djecu, siluju naše žene i djevojke, ubijaju naše pse, čak ih i jedu. Ne mogu opisati kako gledam na njih. Jako ih mrzim zbog svega što su napravili ukrajinskom narodu i Ukrajini. I mrzim Ruse koji pokušavaju uvjeriti svijet da je to samo propaganda. Sramota. Kako mogu to govoriti? Ljudi mi šalju slike, činjenice. Tijela naših civila po dva tjedna su bila na cesti. Moraju preuzeti odgovornost za to - zaključio je ukrajinski nogometaš.

