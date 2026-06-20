Potvrđena je nova Hrgovićeva borba! Ide na 'novog Tysona'

Ništa se više ne čeka, stigla je službena potvrda kako se hrvatski boksač Filip Hrgović (34) uskoro vraća u ring! Potvrđena je borba koju svi već dugo čekamo, "el animal" suočit će se s velikom nadom britanskog boksa, mladićem kojeg nazivaju "novim Tysonom", a riječ je o 21-godišnjem Mosesu Itaumi. Borit će se 29. kolovoza u poznatoj O2 dvorani u Londonu.

- On u karijeri još nije primio pravi udarac. Nije se borio protiv protivnika koji bi mu uzvratili ili ga natjerali na teške runde. Sve mu je dosad bilo kao lagana šetnja. Brz je, dobar je, ali vidjet ćemo od čega je kad će ga netko kazniti.

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Hrgović već neko vrijeme cilja na borbu protiv Itaume. Smatra kako bi ga pobjeda protiv mladog borca u uzletu vratila u razgovore za najveće borbe.

- Porazi grade mentalitet i karakter, smatram kako Itauma još nije sazrio. Potrebno mu je vrijeme, ali s nekim se stvarima morate roditi. Moraš se roditi kao ratnik. Također, imaš bradu ili nemaš, to saznaš kada primiš taj udarac - rekao je Hrgović pa zaključio...

- Vjerujem kako mu mogu dati tešku borbu. Dokazao sam da mogu primiti puno udaraca, imam odličnu bradu i izdržljiv sam. Bacam puno udaraca i definitivno mu mogu dati tešku borbu, ali vjerujem da ga mogu pobijediti.

Tko je Moses Itauma?

Profesionalnu karijeru započeo je u siječnju 2023. i od tada nanizao 14 pobjeda, od čega čak dvanaest nokautom, a osam ih je stiglo već u prvoj rundi. Njegov agresivni stil, brzina i sirova snaga neizbježno su doveli do usporedbi s mladim Mikeom Tysonom. Iako mu takve usporedbe laskaju, Itauma se od njih distancira.

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Svoj status buduće zvijezde zacementirao je u kolovozu 2025., kada je za manje od dvije minute brutalno nokautirao iskusnog veterana i bivšeg izazivača za svjetski naslov, Dilliana Whytea. Ta pobjeda lansirala ga je u sam vrh teške kategorije. U ožujku 2026. godine uslijedio je još jedan veliki test protiv Amerikanca Jermainea Franklina, borca poznatog po izdržljivosti kojeg ni Anthony Joshua ni Dillian Whyte nisu uspjeli zaustaviti. Itauma ga je srušio u trećoj rundi, a zatim i dokrajčio nokautom u petoj, dokazavši da posjeduje snagu koju rijetki mogu podnijeti.

Unatoč impresivnim pobjedama, dio stručnjaka smatra da je njegov visoki rang na svjetskim ljestvicama više odraz ogromnog potencijala nego dokazane kvalitete protiv same elite. Kritičari ističu povremene obrambene propuste i činjenicu da još nije bio uistinu testiran protiv boksača koji mu može uzvratiti jednakom snagom. Upravo tu u priču ulazi Filip Hrgović, koji će mu biti najveći test u karijeri.