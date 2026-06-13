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Povijesni trenutak u studiju HRT-a! Dvije žene komentirale poluvrijeme utakmice na SP-u

Piše Issa Kralj,
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Povijesni trenutak u studiju HRT-a! Dvije žene komentirale poluvrijeme utakmice na SP-u
Foto: Screenshot / HRT Sport Faacebook

HRT je ušao u povijest: Valentina Miletić i Tihana Nemčić Bojić ženski su duo koji je briljirao u prijenosu Mundijala i oduševio publiku

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Ovogodišnje Svjetsko prvenstvo povijesno je po mnogočemu, a još jedan povijesni trenutak dogodio se i na HRT-u tijekom poluvremena utakmice Katra i Švicarske. U studiju su se našle dvije žene, voditeljica Valentina Miletić i stručna komentatorica Tihana Nemčić Bojić.

Inače, profesorici na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu ovo nije prvi puta da komentira veliko nogometno prvenstvo. Prvi puta su je angažirali tijekom Europskog prvenstva 2024., a sada se vratila u studio za Mundijal. Iako većina gledatelja nije naviknuta gledati dvije žene kako komentiraju utakmice Svjetskog prvenstva, one su to odradile fantastično, s velikom dozom stručnosti i pokazale kako je žene o nogometu znaju jednako koliko i muškarci. 

Nemčić Bojić se profesionalno bavila nogometom do 2008. kada je s 20 godina prekinula karijeru zbog ozljede, a onda je krenula s futsalom.

Ovo je još jedan u nizu povijesnih trenutaka za žene u sportu, a osim što su sada komentirale Svjetsko prvenstvo, na HRT-u je prije dvije godine žena komentirala i Olimpijske igre u Parizu. Riječ je o novinarki Zrinku Grancarić koja je bila komentirala otvaranje Igara. 

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