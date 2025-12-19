Europsko proljeće je ispred Riječana. U šesnaestini finala Konferencijske idu na Omoniju iz Cipra ili poljsku Jagielloniju. Riječ je o momčadima koje mogu napraviti problem, ali dakako, nisu 'stara dama' kao davnih dana
Povijesni uspjeh Rijeke: Nekad Juve, a danas Ciprani ili Poljaci
Bio je 5. ožujka 1980. godine, dan koji je zlatnim slovima upisan u povijest riječkog nogometa. Pod legendarnim stijenama Kantride nije gostovao bilo tko nego div svjetskog nogometa, torinski Juventus. U prvoj utakmici četvrtfinala Kupa pobjednika kupova momčad koju je vodio tad mladi trenerski lav Miroslav Ćiro Blažević dočekala je "staru damu", predvođenu slavnim Giovannijem Trapattonijem.
