Povijesni uspjeh Željka Sopića. Kauno je prvi put osvojio kup

Željko Sopić ispisao je nove stranice povijesti litavskog nogometa. Njegov Kauno Žalgiris uvjerljivo je slavio u finalu protiv drugoligaša Minije i tako stigao do prvog takvog trofeja od osnutka kluba. I to tako da nije primio ni gol cijelu sezonu u ovom natjecanju (14-0). Ujedno je to Sopiću prvi trofej u trenerskoj karijeri.

Put do pobjede otvorili su hrvatski igrači u redovima litavskog prvaka. Leon Kreković zabio je gol u 22. minuti za rano vodstvo, a Gabriel Debeljuh povećao je prednost na 2-0 u 51. minuti. Konačan rezultat postavio je srpski nogometaš Marko Konatar.

Sopić je preuzeo momčad krajem lipnja ove godine i brzo posložio pobjednički stroj. Klub je prije njegovog dolaska čak šest puta stizao do polufinala, ali nikada nije uspio napraviti završni korak na putu do borbe za pehar.

Ključnu ulogu na putu do ovog uspjeha imao je još jedan Hrvat. U teškom polufinalnom ogledu protiv momčadi Šiauliai presudio je pogodak donedavnog veznjaka splitskog Hajduka, Anthonyja Kalika. Australski veznjak ušao je u igru u drugom poluvremenu i ubrzo zabio gol za konačnih 1-0. Taj potez pokazao se ključnim za prvi plasman kluba u veliko finale, gdje su rutinski odradili posao.

Borba za prvenstvo i europska jesen

Nakon slavlja u Kupu, pred Sopićem i njegovim igračima ostaju veliki izazovi na drugim frontovima. Kauno Žalgiris trenutačno vodi veliku bitku za obranu naslova prvaka u domaćem prvenstvu. Četiri kola prije kraja prvenstva imaju bod više i utakmicu manje od drugoplasirane Suduve. Upravo će protiv tog rivala igrati idućeg vikenda, a pobjeda bi im širom otvorila vrata prema povijesnoj dvostrukoj kruni.

Uz domaće obaveze, klub očekuje i premijerni nastup u ligaškoj fazi Konferencijske lige. Već u četvrtak putuju u Englesku gdje otvaraju europsku jesen protiv moćnog Brightona Luke Vuškovića.

*uz korištenje AI-ja