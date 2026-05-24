Povratak europskog prvaka: Bjelovar u dramatičnoj završnici izborio plasman u Premijer ligu

HRS je ove godine po prvi put na Festivalu rukometa u Poreču uveo kvalifikacije za popunu Paket24 Premijer lige. Nakon završetka natjecanja u Paket24 Premijer ligi – Ligi za ostanak, u kvalifikacije su se plasirali Zamet koji su osvojili sedmo i osmo mjesto. S druge strane našla su se dva kluba koja su osvojila drugo mjesto u 1. HRL – Sjever i 1. HRL – Jug. Ždrijeb je spojio Bjelovar i Zamet, odnosno i Moslavinu.

Susret Bjelovara, nekadašnjeg europskog prvaka, i Zameta protekao je u pravoj drami koja je vrhunac dosegnula u posljednjim minutama. Bila je to velika igra živaca.

Dvije i pol minute prije kraja Zamet je u kontri propustio priliku za izjednačenje. Točnije, sjajno je reagirao vratar Bjelovara. No ni Bjelovarčani nisu iskoristili priliku da pobjegnu na dva pogotka razlike, što Zamet koristi i dovodi utakmicu u egal – 29:29.

Do kraja susreta ostalo je još 16 sekundi, a Zamet dubokom obranom pokušava zaustaviti posljednji napad Bjelovara. Na trenutak se činilo da će u tome uspjeti, ali tada se ukazao 199 centimetara visoki Luka Ivanić koji je ispalio loptu poput tomahawk projektila preko zida rukometaša Zameta i svojim 13. pogotkom osigurao Bjelovaru pobjedu 30:29 i prvoligaški status. Uz Ivanića, Domagoja Grizelj je sedam pita zatresao protivničku mrežu. Kod Zameta U redovima Zameta najefikasniji je bio Dario Čermak s pet pogodaka, dok su po četiri postigli Tim Tomljanović i Karlo Devčić. Valja dodati kako su na trenerskim klupama sjedili nekadašnji suradnici. Slavko Goluža i Slaven Radić. U šahovskom nadmudrivanju dvojice stratega pobjedu je odnio nekadašnji izbornik Goluža, koji je znalački vodio Bjelovar do velikog slavlja.