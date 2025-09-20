Nisam imao podrške od institucija koje bi trebale biti uz sportaša koji je toliko dao za Hrvatsku. A sad idem po LA 2028., kaže David Šain, svjetski prvak i olimpijski viceprvak sa Sinkovićima i Martinom
Povratak srebrnog olimpijca: Ružno su me prekrižili, a samo sam htio nastupati za Hrvatsku
Godina je 2013., mjesto Chungju, Južna Koreja. Četiri mladića u punoj snazi drugi put postala su svjetski prvaci. U pozlaćenoj zbirci imali su i olimpijsko srebro iz Londona, onda kad im je na Dorney Lakeu javnost već unaprijed stavila zlato oko vrata. Međutim, nakon te 2013. svatko je iz tog dominantnog četverca na pariće otišao svojim putem. Trojicu i dalje gledamo na najvećim stazama, braća Valent i Martin Sinković postavili su standarde u dvojcu kakve će teško itko nadmašiti, dok se Damir Martin, tad nakon povratka od ozljede, skrasio u samcu. A onaj četvrti? David Šain (37) nikad nije prestao veslati ni trenirati, no nakon nastupa na SP-u u samcu 2014. te godinu kasnije u dvojcu "bez", osječki veslač nestao je s radara velikih natjecanja.
