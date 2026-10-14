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Povratnik među 'barakude': Vraćam se nakon pet godina i želim se izboriti i za OI 2028.

Piše Davor Kovačević,
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Povratnik među 'barakude': Vraćam se nakon pet godina i želim se izboriti i za OI 2028.
Zagreb: Pripremna utakmica Hrvatska - Mađarska uoči odlaska na EP u Španjolsku | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Marko Macan (33) zadnji put za hrvatsku reprezentaciju igrao je u Tokiju 2021. godine: 'Stanka je dobro i došla, a motiviran sam kao da dolazim prvi put', kaže

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Ljeto 2021. godine. Hrvatski vaterpolisti pobijedili su SAD u utakmici za peto mjesto na Olimpijskim igrama u Tokiju. Nakon tog neuspjeha mnogi nisu htjeli vidjeti bazen i loptu do daljnjega. Nekolicina igrača tad je odigrala zadnju utakmicu za "barakude" (Obradović, Garcia, Bušlje), nekolicina je mislila da je odigrala pa se kasnije predomislila i vratila (Joković, Lončar, Vrlić), a jedan je, pet godina kasnije, opet dočekao Tuckov poziv. 

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Komentari 1
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