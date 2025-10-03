Dva zadnja koncerta na koja sam planirao otići, nisam uspio zbog nogometnih obveza. Radilo se o koncertima Hansa Zimmera i Simply Reda, ispričao nam je David Puclin
Povratnik među Varaždince: 'U Kini sam ostvario san, a zbog oca volim svirati bubnjeve...'
David Puclin (33) nakon dvije sezone vratio se u varaždinsko jato. Trener Nikola Šafarić koristi ga u veznom redu gdje mu požrtvovnošću, žustrinom i agresivnošću vraća mu na najbolji mogući način.
