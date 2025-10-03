Obavijesti

Sport

Komentari 1
VRATIO SE ZBOG OBITELJI PLUS+

Povratnik među Varaždince: 'U Kini sam ostvario san, a zbog oca volim svirati bubnjeve...'

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 3 min
Povratnik među Varaždince: 'U Kini sam ostvario san, a zbog oca volim svirati bubnjeve...'
Varaždin i Osijek sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dva zadnja koncerta na koja sam planirao otići, nisam uspio zbog nogometnih obveza. Radilo se o koncertima Hansa Zimmera i Simply Reda, ispričao nam je David Puclin

David Puclin (33) nakon dvije sezone vratio se u varaždinsko jato. Trener Nikola Šafarić koristi ga u veznom redu gdje mu požrtvovnošću, žustrinom i agresivnošću vraća mu na najbolji mogući način.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Najljepša odbojkašica svijeta postaje mama! Skidala se Playboyu, odbila i Neymara
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Najljepša odbojkašica svijeta postaje mama! Skidala se Playboyu, odbila i Neymara

Brazilsku odbojkašicu Keylu Alves mnogi smatraju najljepšom u tom sportu na svijetu, a nakon fotografiranja za Playboy u oskudnom izdanju, teško je proturječiti takvim tvrdnjama. Neymar je svojedobno htio spavati s njom i sestrom blizankom, ali dobio je odbijenicu...
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! Dejan Ljubičić briljirao s dva gola
EUROPSKA LIGA

Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! Dejan Ljubičić briljirao s dva gola

Veznjak Dinama zabio je svoj drugi gol na utakmici nakon što je doveo Dinamo u vodstvo u 19. minuti. Sad je lijepo primio loptu i namjestio se na udarac desnom nogom, koji je bio lijepo plasiran u mrežu Maccabija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025