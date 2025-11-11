Obavijesti

Povratnik među 'vatrene': Ovo je sve plod velikog truda i rada. Presretan sam što sam opet tu

Osijek: Susret Hrvatske i Turske u kvalifikacijama za EURO 2024. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Farski Otoci su težak protivnik, to su pokazali protiv Češke i nas. Mi smo ipak kvalitetniji. Što se Hajduka tiče, drago mi je zbog njih i nadam se da je ovo konačno ta godina, rekao je Vušković nakon Muse

Hrvatska u zadnji krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo ulazi praktički bez stresa jer samo veliko čudo može udaljiti "vatrene" od Mundijala sljedeće godine. Ipak, bilo bi lijepo kvalifikacije završiti na pozitivan način te će izbornik Zlatko Dalić sigurno tako postaviti momčad, uz neke promjene kako bi isprobao različite igrače. Podsjetimo, Hrvatskoj je dovoljan bod u sljedeće dvije utakmice da bi potvrdila direktan plasman na SP.

Protivnici će Hrvatskoj biti Farski Otoci (petak, stadion Rujevica, 20.45) te Crna Gora (ponedjeljak, Podgorica, 20.45). U obje prijašnje utakmice s ovim reprezentacijama Hrvatska je pobijedila te je i sada favorit. Posebno je teška bila utakmica na Farskim Otocima koju su "vatreni" pobijedili samo 1-0, a Farani su se pokazali kao veliki problem za ostale reprezentacije u skupini. Petar Musa i Luka Vušković najavili su dvoboje.

Rijeka: Petar Musa i Luka Vušković na konferenciji za medije
Rijeka: Petar Musa i Luka Vušković na konferenciji za medije | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Prvi je govorio Musa te se osvrnuo na mišljenje da je MLS "slabija liga", a komentirao je i pripreme Amerikanaca za SP.

- Ne bih baš tako rekao, ima jako puno dobrih igrača. Nije više samo liga za one koji su pred krajem karijere. Mislim da sam imao dobru sezonu, drago mi je da sam opet tu. Ovo mi je velika potvrda rada i truda. Presretan sam da sam se vratio, a ostalo ćemo vidjeti. U Dallasu će devet utakmica udomaćiti. Krenuli su u velike pripreme. Mislim da će sport biti sve popularniji. Imaju dobru infrastrukturu i stadione. Nadam se da ću igrati u Dallasu - rekao je Musa pa komentirao osobna očekivanja:

- Svaki igrač koji igra na dobroj razini očekuje biti dio reprezentacije. Nakon dvije godine sam dobio poziv i zahvalan sam i sad je sve na meni da radim.

Zatim se novinarima obratio i Luka Vušković koji je, za početak, najavio susret s Faranima, a onda komentirao i planove za budućnost te Hajduk.

- Farski Otoci su težak protivnik, to su pokazali protiv Češke i nas. Mi smo ipak kvalitetniji i mislim da će sve ovisiti o nama. Tottenham? Čujem se s par ljudi ih kluba, u kontaktu smo. Dobar su klub po pitanju praćenja i razvoja igrače. Ne zna što će biti u budućnosti, fokus je na HSV-u. Što se Hajduka tiče, drago mi je zbog njih i nadam se da je ovo konačno ta godina, ali polako vidjet ćemo još sve - rekao je mladi hrvatski stoper.

