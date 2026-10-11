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Povremeni 'vatreni' briljira u Herthi! Dvaput je asistirao

Piše HINA,
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Povremeni 'vatreni' briljira u Herthi! Dvaput je asistirao
Lokomotiva i Hajduk sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Brekalo briljira u Herthi: dvije asistencije za novu pobjedu i savršen niz! Berlinci gaze 2-1 i drže vrh ljestvice

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Nogometaši berlinske Herthe nastavljaju nizati pobjede u drugom razredu njemačkog nogometa. U susretu sedmog kola Hertha je pred svojim navijačima pobijedila Greuther Fürth 2-1 ostvarivši sedmu pobjedu.

Prvi gol Herthe pogledajte OVDJE, drugi OVDJE, a gol Greuther Fürtha OVDJE.

Domaćin je poveo u 65. minuti golom Madsa Pedersena, a u 80. minuti je Paul Seguin zabio za 2-0. Kod oba gola asistent je bio hrvatski nogometaš i povremeni reprezentativac Josip Brekalo, koji je kao kapetan berlinske momčadi odigrao cijeli susret. Brekalo ove sezone igra sjajno, u prvih sedam kola upisao je četiri gola i pet asistencija.

Fürth je smanjio u 90. minuti preko Jannisa Heuera

Hertha nakon sedam kola vodi na ljestvici s 21 bodom, četiri više od Nürnberga.

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