Pozitivne 'vibre' kod Miočića: Ma super sam, idem se zabaviti

Za mene je svaka borba velika borba, ali ova je definitivno posebna. On će dati sve od sebe ali i ja. Osjećam se dobro, sjajno., rekao je za Dnevnik Nove TV Stipe Miočić, izazivač za pojas prvaka teške kategorije u UFC-u.

Nakon što je u prvom meču izgubio nokautom u prvoj rundi, morao je čekati 13 mjeseci na novu borbu. Napokon je dočekao i tu priliku, a Daniel Cormier je u tom razdoblju već jednom obranio pojas protiv Derricka Lewisa kojeg je svladao 'rear naked chokeom'.

- Ne, ne bojim se. Spreman sam i dobro sam se odmorio prije. Prošlo je razdoblje teškog rada sada se idem boriti i dobro zabaviti - jasan je Miočić.

Stipe Miočić je dobar borac, ali ima navike koje su prilično očite i bile su tu od prvog dana, rekao je Daniel Cormier u intervjuu za Yahoo Sports.

Foto: YouTube

- Koliko god Miočić bio dobar, postoje veliki nedostaci i preočite rupe u njegovom stilu borbe. Ljudi toga nisu ni svjesni. Ja sam iskoristio samo jednu od njih, ali postoji još stvari koje su mi omogućile da ga dosta puta pogodim u toj jednoj rundi. - rekao je Cormier, a to je pogodilo izazivača.

- Ne znam zašto je to uopće rekao. To je sve što ću reći - odgovorio je Stipe.

Prije prošlog je meča njegova supruga bila u visokom stadiju trudnoće te je to, htio on to priznati ili ne, jako omelo Stipu u pripremama za obranu titule. Mnogo je puta spominjao kako se samo želi vratiti ženi i budućoj kćerkici, a sad više ne mora strahovati jer mu je kćer živa i zdrava.

Foto: Stipe Miočić/Instagram

- Obožavam svaku sekundu s njom. Ona je moja kćer. Predivna je - jasan je 'vatrogasac'.

U javljanju za Novu TV imao je samo jednu poruku za njegove navijače iz Hrvatske.

- Da, vratit ću pojas u svoje vlasništvo.

To će imati priliku napraviti u glavnoj borbi večeri UFC-a 241 u Anaheimu. A prije toga ljubitelji slobodne borbe imat će pravi mali spektakl. U ring se vraća Nate Diaz protiv Anthonyja Pettisa, tu je i 'Božji ratnik' Yoel Romero koji se bori protiv Paula Coste i mnoge druge odlične borbe. Stipe bi u ring otprilike trebao nešto poslije 6 sati u nedjelju ujutro po hrvatskom vremenu.