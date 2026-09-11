Poznata je otkupna klauzula za Šotičeka. Ako nastavi briljirati Hajduk bi ga mogao i otkupiti...

Hajduk je ovoga ljeta doveo čak 11 novih igrača, među njima i mladog reprezentativca Marina Šotičeka, koji je na Poljud stigao iz Basela na posudbu do kraja sezone, uz mogućnost otkupa ugovora. Šotiček je prije Basela igrao za Lokomotivu, koja ga je prije dvije sezone prodala Švicarcima za tri milijuna eura.

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Šotičekova prilagodba na novu sredinu zasad je prošla više nego dobro. Vrlo brzo nametnuo se treneru Gonzalu Garcíji, dobio ozbiljnu minutažu i pokazao ono zbog čega je doveden - brzinu, okomitost, prodornost i kvalitetu u igri jedan na jedan. Takav stil donosi brojne opasnosti pred suparničkim golom, ali i golove i asistencije.

Šotičekove brojke zasad su vrlo dobre. Upisao je deset nastupa i 653 minute, zabio dva gola i pet puta asistirao. U četiri europska nastupa upisao je čak tri asistencije, premda ga Garcia i dalje dozira te ga u pravilu vadi iz igre u drugom poluvremenu. Razlog je to što prošle sezone dugo nije igrao pa tek hvata punu formu.

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 05. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Šotiček će sljedećeg tjedna napuniti 22 godine, a iza sebe već ima iskustvo igranja u HNL-u, Švicarskoj i hrvatskoj U-21 reprezentaciji. Tek je u Hajduku, međutim, dočekao pravu priliku za kontinuitet i nastupe na visokoj razini, što bi mu moglo omogućiti novi iskorak u karijeri. Posebno je zanimljiv i zbog toga što je jedan od rijetkih mladih hrvatskih igrača koji na poziciji lijevog krila igra moderan i izravan nogomet. Nastavi li ovako napredovati, jednoga bi dana mogao postati i kandidat za seniorsku reprezentaciju.

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 05. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Hajdukove navijače posebno zanima mogućnost otkupa njegova ugovora. Prema dostupnim informacijama, otkupna klauzula iznosi 1,8 milijuna eura. Za Hajduk je to ozbiljan novac, kakav dosad nije često izdvajao za odštete, no uzme li se u obzir Šotičekov potencijal i mogućnost da ga klub jednoga dana proda za znatno veći iznos, takav bi posao mogao predstavljati vrlo razumnu investiciju.

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 05. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Hajduk pritom nema razloga za žurbu. Rok za odluku u pravilu je na proljeće, a Šotiček će do tada imati dovoljno vremena dobrim predstavama dodatno podići svoju vrijednost i privući interes bogatijih klubova. Nastavi li igrati i napredovati kao dosad, zabijati, asistirati te imati važnu ulogu u Konferencijskoj ligi i borbi za domaće trofeje, Hajduk bi se mogao odlučiti na otkup njegova ugovora i pretvoriti posudbu u trajni transfer. U tom bi slučaju Šotiček u budućnosti mogao postati i vrlo vrijedan izlazni transfer splitskog kluba.