Poznati hrvatski sudac: S tehnologijom je nogomet pravedniji, ali čip ima manu

Dobar dio bivših igrača i sudaca diljem svijeta smatra da nije bilo ispravno poništiti drugi pogodak Hrvatske jer je Matanović loptu 'dodirnuo', pazite sad ovo, kosom. Čak je i Fifa napisala na svojim službenim stranicama da nije zaleđe ako kosa igrača ne promjeni smjer ili brzinu kretanja lopte.

OVDJE pogledajte je li Matanovićeva kosa promijenila smjer kretanja lopte zbog čega je Norvežanin označio Pašalića u zaleđu.

Hrvatski sudac Bruno Marić za Sportske novosti rekao je da tehnologija nije aksiomatsko zlo u nogometu, štoviše često ga pravi pravednijim, ali da čip ima velikih nedostataka.

- Pozdravljam tehnologiju u sportu i nogometu, s njom je nogomet pravedniji i pošteniji, to uopće nije upitno. Također su izmjene i dopune pravila nogometne igre napravljene za aktualno Svjetsko prvenstvo najbolje u povijesti i pokazale su se izuzetno korisnima - započeo je Marić pa dodao da se ne mogu suci oslanjati samo na impuls čipa nego da moraju svojim očima vidjeti kršenje igre.

- Prisjetimo se utakmice Hrvatske i Engleske te ponovljenog kaznenog udarca Harryja Kanea. Tehnologija je tada registrirala da je Dominik Livaković prerano napustio gol-crtu, ali to nije bilo dovoljno samo po sebi. VAR je morao pronaći jasnu video-snimku koja potvrđuje prekršaj i tek je nakon toga donesena odluka. Upravo to nedostaje u ovoj situaciji. Ako čip registrira dodir, onda bi suci morali pronaći i vizualni dokaz da je taj kontakt doista postojao. Tek tada odluka može biti potpuno uvjerljiva za igrače, trenere, navijače i cijelu nogometnu javnost - rekao je Marić.