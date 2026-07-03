Obavijesti

Sport

Komentari 1
KAOS I CIRKUS OKO VAR-A

Poznati hrvatski sudac: S tehnologijom je nogomet pravedniji, ali čip ima manu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Poznati hrvatski sudac: S tehnologijom je nogomet pravedniji, ali čip ima manu
Foto: Dylan Martinez
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

VAR je morao pronaći jasnu video-snimku koja potvrđuje prekršaj i tek je nakon toga donesena odluka. Upravo to nedostaje u ovoj situaciji

Admiral

Dobar dio bivših igrača i sudaca diljem svijeta smatra da nije bilo ispravno poništiti drugi pogodak Hrvatske jer je Matanović loptu 'dodirnuo', pazite sad ovo, kosom. Čak je i Fifa napisala na svojim službenim stranicama da nije zaleđe ako kosa igrača ne promjeni smjer ili brzinu kretanja lopte.

OVDJE pogledajte je li Matanovićeva kosa promijenila smjer kretanja lopte zbog čega je Norvežanin označio Pašalića u zaleđu.

Hrvatski sudac Bruno Marić za Sportske novosti rekao je da tehnologija nije aksiomatsko zlo u nogometu, štoviše često ga pravi pravednijim, ali da čip ima velikih nedostataka.

PREDUGO IM TRAJALO I Portugalci nisu zadovoljni suđenjem na utakmici
I Portugalci nisu zadovoljni suđenjem na utakmici

 - Pozdravljam tehnologiju u sportu i nogometu, s njom je nogomet pravedniji i pošteniji, to uopće nije upitno. Također su izmjene i dopune pravila nogometne igre napravljene za aktualno Svjetsko prvenstvo najbolje u povijesti i pokazale su se izuzetno korisnima - započeo je Marić pa dodao da se ne mogu suci oslanjati samo na impuls čipa nego da moraju svojim očima vidjeti kršenje igre.

 - Prisjetimo se utakmice Hrvatske i Engleske te ponovljenog kaznenog udarca Harryja Kanea. Tehnologija je tada registrirala da je Dominik Livaković prerano napustio gol-crtu, ali to nije bilo dovoljno samo po sebi. VAR je morao pronaći jasnu video-snimku koja potvrđuje prekršaj i tek je nakon toga donesena odluka. Upravo to nedostaje u ovoj situaciji. Ako čip registrira dodir, onda bi suci morali pronaći i vizualni dokaz da je taj kontakt doista postojao. Tek tada odluka može biti potpuno uvjerljiva za igrače, trenere, navijače i cijelu nogometnu javnost - rekao je Marić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ovo su supruge i djevojke 'vatrenih': Od veterinarke do pravnice i modne ikone
WAGSICE S DIPLOMOM

FOTO Ovo su supruge i djevojke 'vatrenih': Od veterinarke do pravnice i modne ikone

Nogometaše najčešće vežemo s manekenkama. Puno je takvih veza bilo kroz povijest. Ipak, naši reprezentativci su pokazali kako nisu svi isti
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Bivši strateg Luke Modrića seli na jug Italije
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši strateg Luke Modrića seli na jug Italije

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026