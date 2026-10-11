Poznati novinar oglasio se oko Dinama: Po 34. put, Silvijo Čabraja je pravi čovjek. Hvala

Andrija Jarak oglasio se na društvenim mrežama nakon uvjerljive pobjede Slaven Belupa protiv Rijeke rezultatom 4-1. Poznati televizijski novinar objavio je fotografiju trenera 'farmaceuta' Silvija Čabraje i pritom istaknuo kako bi upravo njega volio vidjeti na mjestu trenera Dinama.

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- Slika: ide. Ton: ide. Akcija. Po 34. put. Silvio Čabraja je trener za Dinamo. Ne zbog ovog trijumfa večeras, nego zbog cijele karijere. Hvala, poručio je Jarak u objavi na društvenim mrežama.

Njegova objava dolazi u trenutku kada se na Maksimiru suočavaju s kritikama zbog rezultata i igre momčadi. Nakon poraza od Hajduka 2-1 na Poljudu, nezadovoljstvo dijela Dinamovih navijača dodatno je poraslo, a pod povećalom se našao i aktualni trener Mario Kovačević.

Čabraja je, prema mišljenju novinara, kandidat za Dinamovu klupu zbog dosadašnjeg rada i trenerske karijere, a ne samo zbog pobjede protiv Rijeke i trenutačne epizode u Koprivnici.